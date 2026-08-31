Ζούμπκοφ: «Υπάρχουν κάποιοι νέοι κανόνες που δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε»

Οι δηλώσεις του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με την Κηφισιά και η αναφορά στη φάση του γκολ που έλειπε ο Ζίνι.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κρατήσει το τρίποντο στην αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, καθώς ισοφαρίστηκε στο 90+7' σε μια φάση που υπήρχαν παράπονα τόσο από τους παίκτες των πρωταθλητών όσο και από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος όμως στάθηκε και την προσπάθεια της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο.

Στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στάθηκε σε αυτή τη φάση, τονίζοντας πως αυτός και οι συμαπίκτες του δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί δεν είχε μπει ο Ζίνι στη φάση της ισοφάρισης του Μπένι.

Οι δηλώσεις του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ

«Φυσικά και όλη η ομάδα είναι απογοητευμένη. Είναι σκληρό όταν δέχεσαι γκολ στο τελευταίο λεπτό. Θα αναλύσουμε το παιχνίδι και θα συνεχίσουμε.

Υπάρχουν κάποιοι νέοι κανόνες που δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε. Αυτό με τον Ζίνι για παράδειγμα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε».