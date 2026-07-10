Οι Μπράνκου Μπάντιο και Ίζακ Μπόνγκα βρίσκονται στην Αθήνα και πέρασαν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Την πρώτη τους γνωριμία με το «Telekom Center Athens» είχαν οι Μπράνκου Μπάντιο και Ίζακ Μπόνγκα οι οποίοι βρίσκονται από την περασμένη Τρίτη στην Αθήνα.

Αμφότεροι όχι μόνο επισκέφθηκαν το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για ατομική προπόνηση και «ξενάγηση» στους χώρους του γηπέδου αλλά πέρασαν και από τις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις.

Φυσικά αμφότεροι έχουν ανακοινωθεί και επίσημα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, όπως επίσης και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ο οποίος με τη σειρά του αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα.