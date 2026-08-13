Ο Ματίας Λεσόρ έχει ξεκινήσει ήδη την... δική του προετοιμασία πριν από την «πρώτη» του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν.

Η... κλεψύδρα έχει γυρίσει ανάποδα για τους συλλόγους ανά την Ευρώπη, καθώς ολοένα και πλησιάζει η έναρξη της προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Και όπως είναι λογικό και επόμενο αρκετοί παίκτες έχουν ξεκινήσει από τώρα τις ατομικές προπονήσεις, μεταξύ των οποίων και ο Ματίας Λεσόρ. Περίπου 10 ημέρες πριν από το «πράσινο» τζάμπολ της προετοιμασίας, ο Γάλλος σέντερ το... έχει ρίξει στην δουλειά ώστε να παρουσιαστεί σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση.

Άλλωστε ο Λεσόρ ταλαιπωρήθηκε πολύ το τελευταίο διάστημα μετά τον σοβαρό του τραυματισμό που τον κράτησε περισσότερο από έναν χρόνο εκτός αγωνιστικής δράσης και θέλει με την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας του να είναι στο 100% έτοιμος. Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι στις 9 Ιουλίου είχε υποβληθεί και σε επέμβαση για καθαρισμό του αγκώνα του και όπως φαίνεται, έχει αφήσει (και) αυτό το πρόβλημα πίσω του.

Το πρώτο κάλεσμα του Παναθηναϊκού έχει οριστεί για τις 24 Αυγούστου, όταν και θα ξεκινήσουν οι ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά των παικτών που θα βρίσκονται στην διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Όπως είναι γνωστό εκείνη την εβδομάδα θα διεξαχθούν και τα παιχνίδια για την Β' φάση των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάτι που σημαίνει ότι ο Σέρβος προπονητής θα έχει πολλά ονόματα στο απουσιολόγιό. Συγκεκριμένα τους Έλληνες διεθνείς (Μήτογλου, Καλαϊτζάκη, Μωραΐτη, Ρογκαβόπουλο) όπως επίσης τους Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε με την εθνική Γαλλίας, τον Μπόνγκα με την εθνική Γερμανίας, τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με την εθνική Ισπανίας και τον Μπάντιο με την εθνική Σενεγάλης.