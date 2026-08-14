Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 5ο ετήσιο basketball camp που διοργανώνει ο Κέντρικ Ναν στην Αμερική.

Για ακόμη μία χρονιά, ο Κέντρικ Ναν διοργάνωσε το καθιερωμένο του Basketball Academy Camp όπου συμμετείχαν αρκετά παιδιά στο Σικάγο.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει καθιερώσει να διεξάγεται κάθε χρόνο την τελευταία πενταετία, καλοκαιρινό καμπ για παιδιά που θέλουν να βελτιωθούν. Μάλιστα φέτος καλεσμένοι του ήταν και ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, όπως και ο Γουίλ Μπάινουμ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κέντρικ Ναν:

«Ήταν πραγματικά χαρά μου που φιλοξένησα το 5ο ετήσιο Basketball Academy Camp μου. Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι η ανάπτυξη αυτών των νεαρών ανδρών που συνεχίζουν να επιστρέφουν χρόνο με το χρόνο!

Τους δώσαμε ένα κομμάτι του σχεδίου μου και έκαναν πραγματική δουλειά! Είμαι ενθουσιασμένος που τους παρακολουθώ στο ταξίδι τους και είμαι εδώ για να τους υποστηρίξω με όποιον τρόπο μπορώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μου και σε όλους όσους βοήθησαν να γίνει αυτό δυνατό! Τα λέμε ξανά του χρόνου! Ανυπομονώ!»