Ο Ντίνος Μήτογλου μέσω ανάρτησής του στο Instagram, έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ντίνος Μήτογλου έχει ήδη αρχίσει να ανεβάζει στροφές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, χωρίς να περιμένει την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού για να μπει σε πρόγραμμα.

Ο διεθνής φόργουορντ συνεχίζει τις ατομικές του προπονήσεις, δουλεύοντας στο βοηθητικό γήπεδο του T-Center, με στόχο να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος όταν συγκεντρωθεί η ομάδα στις 24 Αυγούστου.

Μάλιστα, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ένα στιγμιότυπο από τη δουλειά του, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα που αποτυπώνει τη φιλοσοφία του ενόψει της νέας σεζόν μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram. «Εκεί που δεν σε βλέπει κανείς, χτίζεται αυτό που θα βλέπουν όλοι», έγραψε χαρακτηριστικά.