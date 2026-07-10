Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Ίζακ Μπόνγκα, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Ίζακ Μπόνγκα και επίσημα στον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γερμανού φόργουορντ από την Παρτίζαν, κάνοντας ακόμα ένα βήμα προς την ολοκλήρωση της στελέχωσης του ρόστερ για την προσεχή σεζόν.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο πρώην άσος των Σέρβων θα έχει διάρκεια τριών ετών, ενώ είναι γνωστό ότι το «τριφύλλι» έχει πληρώσει και το Buy-out στην Παρτίζαν, ύψους 700.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝑮𝑹𝑬𝑬𝑵 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒚 𝑰𝒔𝒂𝒂𝒄 𝑩𝒐𝒏𝒈𝒂 ☘️

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Ίζακ Μπόνγκα για τα επόμενα τρία χρόνια».