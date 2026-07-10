Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Ίζακ Μπόνγκα
Ίζακ Μπόνγκα και επίσημα στον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γερμανού φόργουορντ από την Παρτίζαν, κάνοντας ακόμα ένα βήμα προς την ολοκλήρωση της στελέχωσης του ρόστερ για την προσεχή σεζόν.
Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο πρώην άσος των Σέρβων θα έχει διάρκεια τριών ετών, ενώ είναι γνωστό ότι το «τριφύλλι» έχει πληρώσει και το Buy-out στην Παρτίζαν, ύψους 700.000 ευρώ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝑮𝑹𝑬𝑬𝑵 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒚 𝑰𝒔𝒂𝒂𝒄 𝑩𝒐𝒏𝒈𝒂 ☘️
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Ίζακ Μπόνγκα για τα επόμενα τρία χρόνια».
𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝑮𝑹𝑬𝑬𝑵 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒚 𝑰𝒔𝒂𝒂𝒄 𝑩𝒐𝒏𝒈𝒂 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 10, 2026
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Ίζακ Μπόνγκα για τα επόμενα τρία χρόνια.
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Panathinaikos BC AKTOR announces the signing of Isaac Bonga on a three-year contract.… pic.twitter.com/m3Fuc7mDbH
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