Σπουδαία διάκριση για τον Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ στην Αφρική.

Ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού, Μπράνκου Μπάντιο, έκανε φανταστικές εμφανίσεις με τη Σενεγάλη. Αυτός είναι και ο λόγος, που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της πρώτης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 στην Αφρική.

Ο 27χρονος είχε μέσο όρο 20.2 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ στα προκριματικά.

🦁 The lion is the king, and 🇸🇳 Teranga Lion Brancou Badio proved us as he has been named First Round Qualifiers MVP! 👑



📰 https://t.co/9YJ2h2BPc9#FIBAWC x #StepItUp pic.twitter.com/Gd9YPdn6un — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) July 10, 2026

Η ανακοίνωση της FIBA

«Ο Μπράνκου Μπάντιο αναδείχθηκε Πολυτιμότερος Παίκτης (MVP) του πρώτου γύρου των αφρικανικών προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIBA 2027, με τη FIBA να ανακοινώνει παράλληλα την κορυφαία πεντάδα (All-Star Five) και το βραβείο του κορυφαίου ανερχόμενου παίκτη (Rising Star).

Οι συγκεκριμένες διακρίσεις απονεμήθηκαν για πρώτη φορά και αφορούν τους κορυφαίους αθλητές του πρώτου γύρου της προκριματικής φάσης. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία ήταν η παρουσία σε τουλάχιστον τέσσερις από τους έξι αγώνες.

Ο 27χρονος γκαρντ αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή της Σενεγάλης, οδηγώντας την σε απολογισμό 5 νικών και 1 ήττας στα δύο πρώτα «παράθυρα» των προκριματικών, τον Φεβρουάριο και τον Ιούλιο.

Σε πέντε από τα έξι παιχνίδια της ομάδας του, ο Μπάντιο είχε κατά μέσο όρο 20,2 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5,6 ασίστ και 23,8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, όντας ο κορυφαίος παίκτης της Σενεγάλης σε όλες τις βασικές στατιστικές κατηγορίες.

Αφού απουσίασε από την ήττα της Σενεγάλης με 90-80 απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον Β' όμιλο, ο Μπάντιο επέστρεψε εντυπωσιακά στη ρεβάνς.

Μετρώντας 23 πόντους με 8/12 σουτ εντός πεδιάς, εκ των οποίων 4/8 τρίποντα, ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Παράλληλα μοίρασε 6 ασίστ και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση μόλις ένα ριμπάουντ μακριά από το νταμπλ-νταμπλ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της Σενεγάλης με 85-72».