Μπόνγκα: «Η ιστορία της ομάδας με έκανε να έρθω στον Παναθηναϊκό»

Ο Ίζακ Μπόνγκα μίλησε για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, αλλά και τη νέα του συνεργασία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μία σπουδαία μεταγραφή, καθώς έκανε δικό του τον Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος μέχρι πρότινος, αγωνιζόταν στην Παρτίζαν. Το ενδιαφέρον για τον Γερμανό διεθνή ήταν μεγάλο στην ευρωπαϊκή αγορά, όμως εκείνος προτίμησε να φορέσει τα «πράσινα».

Ο Μπόνγκα στις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μίλησε για τη νέα του ομάδα, αλλά και για το γεγονός ότι θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Όσα είπε ο Μπόνγκα

«Αυτό μου έκανε να έρθω εδώ, είναι η ιστορία της ομάδας. Προφανώς και ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η ομάδα. Πιστεύω ότι, στο σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η καριέρα μου, όλα ευθυγραμμίστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε η απόφασή μου να έρθω εδώ να είναι σίγουρα η σωστή», δήλωσε αρχικά, εξηγώντας τι ήταν αυτό που τον έπεισε να γίνει μέλος του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ερωτηθείς για την επανένωσή του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον οποίο συνεργάστηκε στην Παρτίζαν, ο Μπόνγκα στάθηκε στην ικανότητα του Σέρβου τεχνικού να οδηγεί τις ομάδες του στην κορυφή: «Δίνει τεράστια σημασία στη λεπτομέρεια. Αν έχει μία καλή ομάδα από παίκτες που γνωρίζουν πραγματικά πώς να παίζουν το παιχνίδι, πιστεύω ότι είναι το κομμάτι που λείπει. Είναι ο άνθρωπος που δεν θα σε οδηγήσει απλώς στις νίκες, αλλά θα σε οδηγήσει στην κατάκτηση τίτλων. Νομίζω πως αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό».

Έχοντας αγωνιστεί στο NBA, στην EuroLeague και έχοντας κατακτήσει τίτλους τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ο Γερμανός φόργουορντ εξήγησε ποιο στοιχείο του θεωρεί πως θα τον βοηθήσει περισσότερο στον Παναθηναϊκό AKTOR: «Πιστεύω η ευελιξία μου. Η ικανότητά μου να προσαρμόζομαι στα ματς, στους αντιπάλους και στο περιβάλλον. Νομίζω πως αυτό θα είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που θα φέρω στην ομάδα. Και φυσικά, το ότι είμαι ένας παίκτης που θα δίνει πάντα το 100% του σε κάθε παιχνίδι».

Όσον αφορά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που φιλοδοξεί να προσθέσει στο παιχνίδι του «τριφυλλιού», ο Μπόνγκα σημείωσε: «Ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Ειδικά σε μία ομάδα που παίζει τόσο επιθετικά και στις δύο πλευρές του παρκέ, που αγωνίζεται με υψηλό ρυθμό και με μεγάλη σκληράδα στην άμυνα. Θέλω να είμαι ένας από τους παίκτες που θα δίνουν τον ρυθμό σε αυτό τον τρόπο παιχνιδιού».

Επίσης, αναφέρθηκε και στην ατμόσφαιρα του Telekom Center Athens, την οποία έχει ήδη βιώσει ως αντίπαλος, εκφράζοντας την ανυπομονησία του να τη ζήσει πλέον ως παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR: «Το να έχω αυτή την ατμόσφαιρα με το μέρος μου, πιστεύω πως θα μου δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση και επιπλέον ενέργεια, όταν έχεις τέτοιους φιλάθλους στο πλευρό σου. Ο κόσμος γνωρίζει πως έζησα κάτι παρόμοιο και στη Σερβία, όμως τώρα, σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, θα είναι εξίσου ξεχωριστό».

Κλείνοντας, έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Ανυπομονώ να ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι και ελπίζω να είστε έτοιμοι για μία, πραγματικά, σπουδαία σεζόν».