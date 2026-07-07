Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την μεγάλη επιστροφή ΚΑΙ του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό και εξηγεί ότι η «πράσινη» συσπείρωση , σε συνδυασμό με τις κινήσεις ενδυνάμωσης του ρόστερ και τον Ομπράντοβιτς που κάνει τα... αυτονόητα που είχαν λειψει από την ομάδα, φέρνει την ανυπομονησία για την έναρξη της νέας σεζόν.

Φανταστείτε τώρα. Μισή ώρα πριν από το τζάμπολ ενός αγώνα του Παναθηναϊκού στο «T-Center». Ξεπροβάλει πρώτος από τα αποδυτήρια ο Μάικ Μπατίστ πηγαίνοντας στον πάγκο της ομάδας ως βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Λίγο αργότερα ακολουθεί ο Φραγκίσκος Αλβέρτης να πάρει θέση δίπλα από τον πάγκο. Σειρά παίρνει ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Και τελευταίος ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Και όχι. Δεν θα στρίβει αριστερά προς τον πάγκο των φιλοξενούμενων όπως έκανε τα τελευταία 13 χρόνια, αλλά δεξιά. Σε αυτόν των γηπεδούχων. Του Παναθηναϊκού.

Δεν χρειάζεται να αρχίσετε να τσιμπιέστε μεταξύ σας για να δείτε εάν θα το ζείτε πραγματικά ή αν θα το ονειρεύεστε. Θα είναι η πραγματικότητα. Η επιτομή της Παναθηναϊκής... ονείρωξης. Κάτι το οποίο φαινόταν απίστευτο μέχρι πριν από λίγο καιρό, θα είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ειδικά στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι πιστεύω ότι θα «λυγίσουν» και τα τσιμέντα του γηπέδου. Θα είναι κάτι το μοναδικό.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θα βρίσκεται και πάλι στο σπίτι της. Όπως και τότε. Όπως «τον παλιό, καλό, καιρό» όπως έγραψε χαρακτηριστικά και η Euroleague στα social media. Οι αναμνήσεις θα ξαναγυρίσουν αλλά μ' έναν και μόνο σκοπό. Να δημιουργηθούν νέες. Και υπάρχουν οι άνθρωποι έξω από τις τέσσερις γραμμές οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά πώς να δημιουργήσουν τέτοιες καταστάσεις, με πρώτο και καλύτερο τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Άλλωστε τα έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Η παρουσία του δημιουργεί εκ των πραγμάτων μια σιγουριά και μια τεράστια αισιοδοξία για το μέλλον. Έχει τον (αποδεδειγμένα πετυχημένο) τρόπο του. Η 7η Ιουλίου ήταν μια μέρα με πλούσια την «πράσινη» ατζέντα. Έφτασαν στην Αθήνα οι Μπράνκου Μπάντιο και Ίζακ Μπόνγκα ολοκληρώνοντας την μετακίνησή τους στο «τριφύλλι» ενώ ανακοινώθηκε και ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Στις δεδομένες συμφωνίες είναι και αυτή με τον Μάικ Μπατίστ, ενώ ακολουθούν και (τουλάχιστον) άλλες δύο σημαντικές κινήσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ.

Πώς λοιπόν να μην ζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού το όνειρό τους; Πώς λοιπόν να μην ανυπομονούν για την έναρξη της νέας σεζόν; Και όλα αυτά ύστερα από μια άκρως αποτυχημένη σεζόν σε όλα τα επίπεδα. Τόσο από πλευράς αποτελεσμάτων, όσο και από πλευράς εικόνας της ομάδας. Αγωνιστική και μη. Και όμως. Μέσα σε πολύ μικρό διάστημα επιτεύχθηκε μια τρομερή συσπείρωση η οποία ξεκίνησε φυσικά με την έλευση του Ζοτς.

Στη συνέχεια το ένα κομμάτι του παζλ ένωνε με το άλλο. Και ιδού το αποτέλεσμα. Το παρελθόν θα ανταμώσει με το παρόν στον Παναθηναϊκό και όλοι μαζί θα σχεδιάσουν το μέλλον της ομάδας. Και ο Ομπράντοβιτς γνωρίζει πολύ καλά τι θέλει και τι πρέπει να κάνει για να το πετύχει. Και το κυριότερο όλων; Γνωρίζει πολύ καλά τις ανάγκες της ομάδας. Και τι θέλω να πω με αυτό; Θα σας δώσω ένα μικρό και απλό παράδειγμα.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των προπονητών που έλαβε χώρα στο «Telekom Center Athens» ο Σέρβος τεχνικός είχε ένα καθηλωτικό Session το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (4/7) το οποίο είχε διάρκεια πέντε ώρες. Πραγματικό μάθημα για όλους όσους είχαν την τύχη να το παρακολουθήσουν. Επειδή έδωσα το «παρών» και μεταξύ των πολλών που ανέφερε και τα οποία δεν είναι της παρούσης, θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα: Ένα που αφορούσε το αγωνιστικό κομμάτι του Παναθηναϊκού και ένα το εξωαγωνιστικό και το οποίο υπενθύμισε σε όλους πράγματα τα οποία είχαν... ξεχαστεί στο πέρασμα των χρόνων και δη μετά την αποχώρησή του.

Ο Ομπράντοβιτς τι είπε; Ότι όταν θα βγαίνει έξω σε ένα εστιατόριο, για τον κόσμο δεν θα είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Και ότι οι παίκτες όπου και αν βρίσκονται εκπροσωπούν τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Enough said που λένε και στην Αμερική. Τα είπε όλα. Ότι όλοι είναι υπεύθυνοι για την ομάδα. Και πρώτα απ' όλα για την ομάδα που εκπροσωπούν.

Όσο για το αγωνιστικό; Συγκεκριμένα ανέφερε ότι μίλησε με κάποιους παίκτες των «πρασίνων» και το πρώτο πράγμα που τους ρωτούσε ήταν να εκφέρουν την άποψή τους για το «τι δεν πήγε καλά πέρυσι». Και στη συνέχεια τους έλεγε την δική του άποψη. Και η άποψή του είχε να κάνει με το αμυντικό κομμάτι το οποίο δεν... είχε πάει καθόλου καλά. Τι έκανε λοιπόν; Θέλησε να δώσει αθλητικότητα και επέλεξε δύο πραγματικά «πιτ μπουλ» στην άμυνα όπως είναι οι Μπάντιο και Μπόνγκα, ενώ «θωράκισε» και τη «ρακέτα» με τον Μουστάφα Φαλ. Και το έκανε με συνοπτικές διαδικασίες. Κοινώς τι κάνει ο Ζοτς; Κάνει τα αυτονόητα.