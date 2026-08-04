H Euroleague ανακοίνωσε ρεκόρ αποτελεσμάτων στο ψηφιακό της οικοσύστημα και ετοιμάζεται και για το Euroleague Basketball+.

Συνεχίζει να αναπτύσσεται η Euroleague που σημείωσε ρεκόρ για τη σεζόν 2025-26 στο ψηφιακό της οικοσύστημα. Όλες οι πλατφόρμες της είχαν εντυπωσιακά νούμερα, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξαν η ιστοσελίδα της διοργάνωσης και το Εuroleague TV.

Πλέον ετοιμάζεται και το Euroleague Basketball+, το οποίο όπως αναφέρουν οι διοργανωτές θα γίνει το κορυφαίο ψηφιακό προϊόν του οργανισμού και ο κεντρικός προορισμός για το ευρωπαϊκό μπάσκετ συλλόγων.

«Η σεζόν 2025-26 της EuroLeague ολοκληρώθηκε με ρεκόρ αποτελεσμάτων σε όλο το ψηφιακό της οικοσύστημα, υπογραμμίζοντας τη συνεχή επένδυση του οργανισμού στην παροχή κορυφαίων ψηφιακών εμπειριών και στην προσέγγιση των φιλάθλων στο παιχνίδι από ποτέ. Βασιζόμενη σε αυτή τη δυναμική, η Euroleague Basketball θα λανσάρει το Euroleague Basketball+ κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026-27, δημιουργώντας το ψηφιακό σπίτι του ευρωπαϊκού μπάσκετ συλλόγων μέσω μιας ενοποιημένης πλατφόρμας για αγώνες, περιεχόμενο, τεχνολογία και εμπλοκή των οπαδών.

Με κινητήρια δύναμη την καινοτομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το streaming και τις ψηφιακές πλατφόρμες, η σεζόν 2025-26 σηματοδότησε ένα ακόμη ορόσημο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της EuroLeague, με πρωτοφανή αύξηση του κοινού και εμπλοκή σε κάθε βασικό δείκτη απόδοσης», τονίζει μεταξύ άλλων.

Για το Euroleague Basketball + αναφέρει: «Καθώς η Euroleague Basketball προσβλέπει στη σεζόν 2027-28, η Euroleague Basketball+ θα γίνει το κορυφαίο ψηφιακό προϊόν του οργανισμού και ο κεντρικός προορισμός για το ευρωπαϊκό μπάσκετ συλλόγων. Συνδυάζοντας διοργανώσεις, περιεχόμενο, τεχνολογία και εμπειρίες οπαδών σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο οικοσύστημα, η πλατφόρμα αντικατοπτρίζει το όραμα της Euroleague Basketball για τη δημιουργία του ψηφιακού σπιτιού του αθλήματος. Χτισμένη γύρω από μια φιλοσοφία που δίνει προτεραιότητα στους οπαδούς, η Euroleague Basketball+ θα οδηγήσει σε βαθύτερη αλληλεπίδραση, θα ενισχύσει τη συνεργασία σε όλο το οικοσύστημα του μπάσκετ και θα ξεκλειδώσει νέες ευκαιρίες για συλλόγους, συνεργάτες και οπαδούς».

EuroLeague's Digital Ecosystem Reaches Record Levels Ahead of the Debut of Euroleague Basketball+



Driven by innovation across social media, streaming and digital platforms, the 2025-26 season marked another milestone in EuroLeague's digital transformation, with unprecedented… pic.twitter.com/MBApqstmuU August 4, 2026

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