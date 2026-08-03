Euroleague: Έτοιμος να μαγέψει και στον Παναθηναϊκό ο Φρανσίσκο, τα καλύτερα του με τη Ζάλγκιρις (vid)
Ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει ένα τρομερό ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν, με την πιο πρόσφατη προσθήκη να «απογειώνει» την περιφέρεια της ομάδας. Ο λόγος για τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους «πρασίνους» πριν από λίγες μέρες.
Ο Γαλλος γκαρντ έκανε πράματα και θάματα με τη Ζάλγκιρις τη σεζόν που πέρασε και αποτέλεσε τον ηγέτη της πορείας των Λιθουανών. Η Euroleague μάζεψε τις καλύτερες φάσεις του από την σεζόν του με την ομάδα του Κάουνας και παρουσίασε το video στους fans της διοργάνωσης.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Φρανσίσκου που ετοιμάζεται να μαγέψει και στον Παναθηναϊκό
I @S_CISCO_2 has an INSANE catalogue of plays from his time in the league 🤯— EuroLeague (@EuroLeague) August 3, 2026
Got a few minutes? Tune into his best now 🎥 @Paobcgr fans, are you ready? pic.twitter.com/ukMAo81xkg
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