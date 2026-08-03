H Euroleague παρουσίασε τις καλύτερες στιγμές του Σιλβέν Φρανσίσκο από τη σεζόν που πέρασε και ετοιμάζεται να κάνει τα μαγικά του και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει ένα τρομερό ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν, με την πιο πρόσφατη προσθήκη να «απογειώνει» την περιφέρεια της ομάδας. Ο λόγος για τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους «πρασίνους» πριν από λίγες μέρες.

Ο Γαλλος γκαρντ έκανε πράματα και θάματα με τη Ζάλγκιρις τη σεζόν που πέρασε και αποτέλεσε τον ηγέτη της πορείας των Λιθουανών. Η Euroleague μάζεψε τις καλύτερες φάσεις του από την σεζόν του με την ομάδα του Κάουνας και παρουσίασε το video στους fans της διοργάνωσης.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Φρανσίσκου που ετοιμάζεται να μαγέψει και στον Παναθηναϊκό