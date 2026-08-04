Η EuroLeague δημοσίευσε τα πρώτα power rankings ενόψει της σεζόν 2026-27 με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να κυριαρχούν απόλυτα.

Μπορεί η μεταγραφική περίοδος να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και αρκετές ομάδες της EuroLeague να μην έχουν ολοκληρώσει το παζλ των ρόστερ τους, όμως οι συντάκτες της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης δημοσίευσαν τα πρώτα power rankings για τη σεζόν 2026-27.

Στην κορυφή φιγουράρει ο Παναθηναϊκός, με τους αναλυτές να θεωρούν πως η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει αλλάξει για τα καλά τα δεδομένα της ομάδας. Η άφιξη του Σιλβέν Φρανσίσκο προστέθηκε σε ένα ήδη γεμάτο ρόστερ, με την εκτίμηση πως ο Σέρβος τεχνικός διαθέτει την εμπειρία και την προσωπικότητα για να μετατρέψει ένα σύνολο γεμάτο αστέρες σε ομάδα που θα διεκδικήσει την κορυφή της Ευρώπης.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν σχεδόν αναλλοίωτο τον βασικό κορμό που τους οδήγησε στην κατάκτηση της EuroLeague, ενώ ενίσχυσαν σημαντικά την περιφερειακή τους γραμμή με την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο και του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Για τους ανθρώπους της διοργάνωσης, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά φαβορί για το Final Four και τον τίτλο.

Στην τρίτη θέση συναντάται η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Τέταρτη κατατάσσεται η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία συνεχίζει να επενδύει δυναμικά. Στις θέσεις 6-10 βρίσκονται κατά σειρά η Ντουμπάι BC, η Αναντολού Εφές, η Ζάλγκιρις Κάουνας, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας. Η Μπαρτσελόνα τοποθετείται στην 11η θέση, μπροστά από τη Βαλένθια και την Παρτίζαν, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι 14η. Την τελευταία εξάδα της κατάταξης αποτελούν η Μπάγερν Μονάχου (15η), η Μπεσίκτας (16η), η Παρί (17η), η Βίρτους Μπολόνια (18η), η Μπασκόνια (19η) και η Βιλερμπάν, η οποία βρίσκεται στην 20ή και τελευταία θέση.

Τα πρώτα Power Rankings της EuroLeague για τη σεζόν 2026-27