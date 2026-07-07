O Mπράνκου Μπάντιο προσγειώθηκε στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικά για να ολοκληρώσει την μετακίνηση του στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός περίμενε να υποδεχθεί το νέο του μεταγραφικό απόκτημα, Μπράνκου Μπάντιο, το μεσημέρι της Τρίτης (07/07).

Ο διεθνής Σενεγαλέζος που ήταν εντυπωσιακός σε πολλά ματς της Βαλένθια τη σεζόν που πέρασε, έφτασε στην Αθήνα και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο τριφύλλι.

Ο Μπάντιο θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ενώ παράλληλα η «πράσινη» ΚΑΕ έχει αναλάβει και τη ρήτρα του 1.5 εκατομμυρίου.

Ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη της χώρας του με 100-59 επί της Μαδαγασκάρης στο παιχνίδι για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου του 2027, αφού τελείωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 24:30 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.