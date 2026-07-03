Ένας τζέντλεμαν του παγκοσμίου μπάσκετ στο Gazzetta! Ο Σέρτζιο Σκαριόλο, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, μίλησε στο Gazzetta για τη φετινή σεζόν, για το μέλλον του και αναφέρθηκε στην επανένωση του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και στον Τρέι Λάιλς.

Δεν χρειάζεται να περάσει κανείς πολλές ώρες μαζί του για να καταλάβει, γιατί ο Σέρτζιο Σκαριόλο συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προπονητές της Ευρώπης. Ένας πραγματικός gentleman των παρκέ. Το timing δεν ήταν το ιδανικότερο, καθώς όλα τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, όμως εκείνος ξεχείλιζε από ευγένεια, ήταν δεκτικός και πρόθυμος να παραχωρήσει την πρώτη του συνέντευξη εν μέσω όλου αυτού του αναβρασμού. Μάλιστα, σαν να μην έφτανε όλο αυτό λίγες μόνο ώρες πριν από την πραγματοποίηση της συνέντευξης, ο 65χρονος τεχνικός και η «Βασίλισσα» αποφάσισαν κι επίσημα να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Η πορεία της Ρεάλ είχε αδιαμφισβήτητα πολλά σκαμπανεβάσματα, είχε καλές και κακές στιγμές και ως γνωστόν ο πρώτος που πληρώνει το τίμημα, όταν δεν εκπληρώνονται οι προσδοκίες, είναι ο προπονητής. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο, όμως, τα άφησε όλα αυτά γρήγορα στο παρελθόν κι επικεντρώθηκε στο ένα και μοναδικό πάθος του, το μπάσκετ. Το Συνέδριο Προπονητών της EuroLeague λαμβάνει χώρα στο Τelekom Center Athens για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και άπαντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το σεμινάριο του Ιταλού προπονητή και να του θέσουν τα ερωτήματά τους, ενώ μετά την ολοκλήρωση του πολύ ενδιαφέροντος workshop του παραχώρησε στο Gazzetta την πρώτη του συνέντευξη μετά το «διαζύγιο» με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η συνέντευξη του Σέρτζιο Σκαριόλο στο Gazzetta

Είναι πάντως σαφές πως όταν στη δίπλα καρέκλα κάθεται ένας προπονητής αυτού του βεληνεκούς, απλές και τετριμένες -ίσως- ερωτήσεις αποτελούν την αφορμή για την προσφορά γνώσης, από έναν άνθρωπο που ουσιαστικά «γεννήθηκε» προπονητής με το ταλέντο του να εκδηλώνεται ήδη από τα 22 του χρόνια έχοντας την ευκαιρία να προπονεί από τα '80s μέχρι και σήμερα στο κορυφαίο επίπεδο.

«Θα μπορούσαμε να μιλάμε για το πώς έχει εξελιχθεί το μπάσκετ με εκατομμύρια λέξεις και για πολλές ημέρες. Νομίζω όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της εξέλιξης αφορά τον ρυθμό, την ταχύτητα, την εκρηκτικότητα των παικτών, τη δύναμή τους. Όλα όσα προήλθαν από την αθλητική επιστήμη και λίγο αργότερα, από την τεχνολογία, έκαναν τους παίκτες πιο γρήγορους, πιο εκρηκτικούς, ικανούς να πηδούν ψηλότερα, να λυγίζουν καλύτερα τα πόδια τους, να ασκούν περισσότερη πίεση. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, προέρχονται από τη μεγάλη εξέλιξη του αθλητικού επιπέδου των παικτών και στη συνέχεια, όλο το παιχνίδι προσαρμόστηκε σε αυτή την εξέλιξη», ήταν τα πρώτα του λόγια γύρω από την εξέλιξη του μπάσκετ.

Λίγοι Ευρωπαίοι προπονητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν ενεργό και σημαντικό ρόλο στο NBA με τον Σκαριόλο να είναι βοηθός προπονητή του Νικ Νερς στους Ράπτορς επί τρία συναπτά έτη (2018-2021) πανηγυρίζοντας και το πρωτάθλημα του 2019 στον «μαγικό κόσμο». Πίσω από την κάμερα, μία μπλούζα της ομάδας του Τορόντο ήταν η ιδανική αφορμή για να χαμογελάσει. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μόλις περνάει ο καιρός συνειδητοποιείς όλα όσα απόλαυσες γιατί δεν τα αντιλαμβάνεσαι όταν συμβαίνουν, όπως την παρέλαση του πρωταθλήματος, ενώ δεν έκρυψε τη χαρά του για την επιστροφή του Καουάι Λέοναρντ στην ομάδα. Ως προπονητής, λοιπόν, με εμπειρία τόσο στο NBA όσο και στην EuroLeague είναι ο ιδανικός άνθρωπος να σχολιάσει το νέο εγχείρημα του NBA Europe που ετοιμάζεται να μπει στις ζωές μας.

«Ειλικρινά, είναι δύσκολο να απαντήσω, γιατί το NBA είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός και σοβαρός οργανισμός, με απόλυτα δικαιολογημένη και πολύ υψηλή φήμη. Είχα τη χαρά να εργαστώ εκεί για σχεδόν τρία χρόνια και το απόλαυσα πραγματικά. Όμως το τι ακριβώς θα είναι το NBA Europe παραμένει ακόμη ένα μικρό ερωτηματικό. Έχουμε κάποιες γενικές ιδέες, αλλά νομίζω ότι όλοι περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θέλουν να δημιουργήσουν στην Ευρώπη. Προφανώς, μόνο και μόνο το όνομα του NBA είναι αρκετό για να σε υποχρεώσει να ακούσεις με πολύ μεγάλη προσοχή και να είσαι ιδιαίτερα περίεργος να μάθεις τι πρόκειται να συμβεί. Από εκεί και πέρα, όμως, χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες».

Συζητώντας για την εξέλιξη της EuroLeague δεν γίνεται να μην τεθεί στο τραπέζι μία φράση που λέγεται πλέον συχνά, ότι αποτελεί πλέον «λίγκα παικτών», με τους προπονητές να περνούν σε δεύτερη μοίρα, είτε να επωμίζονται πολύ πιο εύκολα τον εκάστοτε λάθος σχεδιασμό και τα αρνητικά αποτελέσματα.

«Νομίζω ότι η εξέλιξη οδηγεί προς μια λίγκα των παικτών. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι οι προπονητές εξακολουθούν να έχουν λίγο μεγαλύτερη επιρροή απ’ ό,τι, για παράδειγμα, έχουν στο NBA», ήταν η άποψή του.

Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και ο... Λάιλς

Στα θέματα της επικαιρότητας φυσικά βρίσκεται η ιστορική επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, ενός προπονητή της ίδιας γενιάς που πήρε μία απόφαση με τεράστιο αντίκτυπο στο σύγχρονο μπάσκετ, αλλά και στα media.

«Νομίζω ότι ο Ζέλικο είναι ο πρώτος που γνωρίζει πως μια τέτοια κατάσταση βοηθάει κυρίως στην αρχή. Από εκεί και πέρα όμως, όπως ισχύει για όλους, όλα θα κριθούν από τις νίκες και εκεί είναι που ο Ζέλικο είναι πραγματικά πολύ καλός. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Δεν τον αγαπούν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού απλώς επειδή είναι αγαπητός. Τον αγαπούν επειδή κατέκτησε EuroLeague και κατέκτησε αυτές τις EuroLeague επειδή είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Γι’ αυτό είναι καλύτερο να βασίζεται στο γεγονός ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής παρά μόνο στη μεγάλη αγάπη που του δείχνουν οι φίλαθλοι. Γιατί, προφανώς, όλα εξαρτώνται πάντοτε από τα αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι θα κάνει σίγουρα εξαιρετική δουλειά εδώ», ήταν τό σχόλιό του.

Δεν γινόταν να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι σε ολόκληρο το workshop ο Σέρτζιο Σκαριόλο μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον Τρέι Λάιλς. Έναν παίκτη που είχε τη χαρά να προπονήσει τη φετινή σεζόν στη Ρεάλ και που ο Παναθηναϊκός έχει θέσει ως πολύ υψηλό στόχο της ομάδας αναφορικά με την απόκτησή του.

«Μπορώ να μιλήσω για τον παίκτη. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ επαγγελματίας. Εξαιρετικά, πραγματικά εξαιρετικά ταλαντούχος. Μπορεί να σκοράρει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Είναι πολύ έξυπνος. Πολύ καλός πασέρ. Πολύ καλός ριμπάουντερ. Πρόκειται για έναν παίκτη κορυφαίου επιπέδου. Από εκεί και πέρα, το αν ταιριάζει ή όχι σε μια ομάδα είναι κάτι για το οποίο μπορείς να κάνεις μια πρόβλεψη μόνο όταν γνωρίζεις πραγματικά σε βάθος την ομάδα και προφανώς, εγώ δεν γνωρίζω τόσο καλά τον Παναθηναϊκό», τόνισε.

Μπορεί στις υψηλότερες θέσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης να βρίσκονται προπονητές όπως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο Σέρτζιο Σκαριόλο, προπονητές δηλαδή που ανήκουν σε μεγαλύτερη ηλιακή ομάδα συνεχίζοντας να διαπρέπουν και να είναι κορυφαίοι, όμως πίσω τους ακολουθεί μία πολύ ελπιδοφόρα νέα γενιά προπονητών.

«Υπάρχουν πολλοί που μου αρέσουν και διαφορετικά στοιχεία στον καθένα. Αλλά ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι οι «μόδες» αλλάζουν ποτέ πραγματικά το παιχνίδι. Μπορούν να ταράξουν λίγο τα νερά. Ίσως να εισαγάγουν κάτι ενδιαφέρον. Στη συνέχεια όμως τα... νερά επιστρέφουν στη θέση τους, αλλά σε μια καλύτερη, πιο εξελιγμένη μορφή, πιο πλούσια, με περισσότερες ιδέες. Τίποτα στο μπάσκετ δεν αλλάζει από τη μια νύχτα στην άλλη. Δεν υπάρχει κάτι τόσο καθοριστικό ώστε από τη μία σεζόν στην άλλη να αλλάζουν τα πάντα. Υπάρχουν όμως αρκετές ιδέες που φέρνουν οι νέοι προπονητές και είναι πραγματικά πολύ χρήσιμες για να τις μελετήσεις και να τις ενσωματώσεις στα πιο παραδοσιακά συστήματα».

Η διαιτησία στη EuroLeague

Ένα θέμα που τέθηκε προς συζήτηση και στο σεμινάριο ήταν εκείνο της διαιτησίας. Ο πολύπειρος προπονητής, μίλησε για τον τελικό της EuroLeague, όπου η Ρεάλ γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό. Ανέφερε ότι οι «ερυθρόλευκοι» άξιζαν τα τελευταία χρόνια να έχουν κατακτήσει τρεις φορές το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο, αλλά όχι το φετινό, ενώ περιέγραψε και τα συναισθήματά του. «Για μένα ο Ολυμπιακός άξιζε να έχει πάρει τρεις από τις τελευταίες Ευρωλίγκες με την εικόνα του, αλλά σε αυτό το παιχνίδι όχι. Βέβαια και εγώ από πλευράς μου τα έκανα "θάλασσα" προσπαθώντας να βγάλω άκρη με τον διαιτητή. Αρκετές ώρες μετά το ματς ένιωθα κατεστραμμένος», ήταν η απάντησή του σε ερώτηση του κοινού.

Ωστόσο στο Gazzetta η κουβέντα πήγε ένα βήμα παραπέρα μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο η διαιτησία στη EuroLeague μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο. «Πολλά πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Νομίζω ότι η επικοινωνία είναι σίγουρα το πιο σημαντικό στοιχείο και φυσικά η συνέπεια. Αυτό που ζητάμε από τους διαιτητές είναι να είναι συνεπείς. Από ομάδα σε ομάδα. Από παίκτη σε παίκτη. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Να υπάρχει ένας τρόπος διαιτησίας που να είναι αξιόπιστος, ώστε ως προπονητής να γνωρίζεις ότι η ίδια φάση, το ίδιο λάθος, το ίδιο φάουλ ή η ίδια επαφή θα οδηγούν πάντοτε στην ίδια απόφαση. Προφανώς αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, όμως πρέπει να είναι ο στόχος. Όλοι θέλουν να είναι άριστοι σε αυτό που κάνουν, σωστά; Όλοι θέλουν να πλησιάσουν την τελειότητα. Το ίδιο ισχύει και για τη διαιτησία. Πρέπει να προσπαθείς να μειώσεις όσο γίνεται τα λάθη και να διασφαλίζεις ότι όλοι καταλαβαίνουν τι ακριβώς σφυρίζεις μέσα στο γήπεδο», τόνισε.

Αν μία φράση χαρακτηρίζει ιδανικά τον Ιταλό τεχνικό ειδικά παρατηρώντας τον τρόπο διαχείρισης της Ρεάλ στον τελικό της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό είναι: «Δεν μπορείς ποτέ να ξεγράψεις τον Σέρτζιο Σκαριόλο». Η ζωή εξάλλου κάνει κύκλους. Ο Σκαριόλο ήταν ο προπονητής που κέρδισε το πρώτο παιχνίδι της νέας εποχής της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια τον αντιμετώπισε στον τελικό. Παρά τους τραυματισμούς που είχε η ομάδα παρέμεινε εξαιρετικά ανταγωνιστική και λίγο έλειψε να πάρει και το ματς μένοντας σχεδόν ένα σουτ μακριά από την επιτυχία.

«Νομίζω ότι δεν μπορείς να ξεγράψεις πολλούς από τους παίκτες μου και την ομάδα μου, γιατί ήταν ανταγωνιστικοί. Ήταν πραγματικοί μαχητές. Δεν συμβιβαστήκαμε με την κακοτυχία μας. Ποτέ δεν αποδεχθήκαμε ότι αυτοί οι σοβαροί τραυματισμοί θα τελείωναν τη σεζόν μας. Προσπαθήσαμε πολύ και φτάσαμε κοντά. Ειλικρινά, είχαμε απέναντί μας μια εξαιρετική ομάδα. Έπρεπε να τη σεβαστούμε και να το αποδεχθούμε. Προφανώς και είμαι περήφανος. Γιατί όταν κοιτάζω πίσω, όταν ξεκινούσα, δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα κατάφερνα ούτε το ένα εκατοστό από όσα τελικά πέτυχα. Αλλά και πάλι, τα κατάφερα επειδή είχα σπουδαίους παίκτες, εξαιρετικούς βοηθούς προπονητές, φιλάθλους, διοικήσεις. Αυτό είναι ομαδική δουλειά. Δεν πετυχαίνεις ποτέ τίποτα μόνος σου. Πετυχαίνεις όταν υπάρχει το σωστό περιβάλλον και οι σωστοί άνθρωποι γύρω σου», ήταν τα λόγια του για την υπέρβαση της Ρεάλ στο φετινό Final Four.

Η γυναίκα στο πλευρό του Ιταλού gentleman με το μπασκετικό υπόβαθρο

Μπορεί να ακουστεί παράξενο, αλλά ο Σέρτζιο Σκαριόλο είναι ένας κουλ τύπος! Το χιούμορ του ήταν διάχυτο καθ' όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου, ενώ δεν γινόταν να περάσουν απαρατήρητα τα δύο τατουάζ του στους αστραγάλους του. Από τη μία το όνομα της συζύγου του και των δύο παιδιών τους γραμμένα στα κινέζικα και από την άλλη, το αγαπημένο του ζώο, ο αετός, αν και ο ίδιος είναι περήφανος που έχει ένα σκυλάκι να συμπληρώνει την όμορφη οικογένειά του. Μία οικογένεια που ζει και αναπνέει για το μπάσκετ, με τον ίδιο τον 65χρονο προπονητή να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τη σύζυγό του, Μπιάνκα Άρες, πρώην Ισπανίδα μπασκετμπολίστρια με χρυσό μετάλιο στο παλμαρέ της στο EuroBasket Γυναικών 1993.

«Θαυμάζω πάρα πολλά πράγματα σε εκείνη. Αυτό όμως που ξεχωρίζω είναι ότι έχει μια απίστευτη ικανότητα να κάνει τα μεγάλα και δύσκολα πράγματα να φαίνονται φυσιολογικά. Να τα διαχειρίζεται με ηρεμία. Καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τεράστιο άγχος, εκείνη τις αντιμετωπίζει με απίστευτη ψυχραιμία. Βέβαια, μερικές φορές της παραπονιέμαι γιατί αγχώνεται για μικρά πράγματα. Αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς μπορεί να διαχειρίζεται τις κρίσεις. Τα αποτελέσματα και τέτοιου είδους καταστάσεις απαιτούν να είσαι πραγματικός ανταγωνιστής, να είσαι άνθρωπος του αθλητισμού.

Γιατί τίποτα δεν σου διδάσκει καλύτερα από τον αθλητισμό το πώς να ανταγωνίζεσαι, πώς να επανέρχεσαι μετά από μια αποτυχία και πώς να βάζεις τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, όταν μπορεί να φαίνονται μεγαλύτερα ή μικρότερα απ' ό,τι πραγματικά είναι. Αυτό είναι πιθανότατα το χαρακτηριστικό που θαυμάζω περισσότερο ανάμεσα στα πολλά που διαθέτει», είπε χαρακτηριστικά για τη σύζυγό του.

Η επόμενη μέρα

Αν κάτι είναι πλέον ολοφάνερο είναι ότι ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν μπορεί να κάνει διάλειμμα από το μπάσκετ. Βρέθηκε στο συνέδριο, μετέδωσε στον βαθμό που είναι εφικτό, τη φιλοσοφία του και πάνω απ' όλα δηλώνει περήφανος για όσα πέτυχε ανεξάρτητα με το τι θα φέρει η επόμενη μέρα στην καριέρα του.

«Απολαμβάνω το μπάσκετ. Ήθελα να επιστρέψω σε ομάδα συλλόγου μετά την εθνική ομάδα, γιατί ήθελα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορούσα να διαχειριστώ μια ομάδα με υψηλές προσδοκίες, μεγάλη πίεση και να την οδηγήσω σε Final Four και σε έναν τελικό. Με αυτή την έννοια, ειλικρινά αισθάνομαι ικανοποιημένος που το κατάφερα. Εξακολουθείς να είσαι εκεί. Παραμένεις ανταγωνιστικός. Οι συνάδελφοί σου σε σέβονται, κάτι που για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όταν νιώθεις ότι σε αντιμετωπίζουν ως κάποιον που αξίζει σεβασμό, γιατί είναι εκείνοι που γνωρίζουν πραγματικά το μπάσκετ σε βάθος περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στον χώρο, περισσότερο από κάθε άλλο επαγγελματικό κλάδο ή ομάδα ανθρώπων της βιομηχανίας μας. Όσο λοιπόν θα συνεχίζω να έχω πάθος, ενέργεια και να αισθάνομαι αυτόν τον σεβασμό από τους συναδέλφους μου, θα είμαι καλά», ολοκλήρωσε.