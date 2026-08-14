Σύμφωνα με τη Marca, η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να κλείσει το ρόστερ της για την επόμενη σεζόν με τον 25χρονο Δομινικανό γκαρντ, Λέστερ Κινιόνες.

Μετά τον Μαξ Σούλγκα, η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως θέλει να εντάξει στο δυναμικό της τον 25χρονο Δομινικανό, Λέστερ Κινιόνες, προκειμένου να κλείσει το ρόστερ της για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ ψάχνει -όπως όλα δείχνουν- το τελευταίο κομμάτι του παζλ και ο εκλεκτός φαίνεται να είναι ο γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία. Αγωνίζεται στη θέση «2» και έχει ύψος 1.93μ. Μετά το αδιέξοδο στις περιπτώσεις των Μπρουκς και Γουόκερ, οι Μαδριλένοι στρέφονται στην περίπτωσή του σύμφωνα με τη Marca. Οι διαπραγματεύσεις δείχνουν να βαδίζουν σε καλό μονοπάτι και αν επισημοποιηθεί το deal, θα είναι η πέμπτη κίνηση της Βασίλισσας στο φετινό μεταγραφικό παζάρι.

Έχει περάσει από Γουόριορς, Πέλικανς και Σίξερς στον μαγικό κόσμο του NBA. Η καλύτερή του χρονιά πραγματοποιήθηκε τη σεζόν 2024-25, όπου με τη φανέλα των Χόρνετς είχε 8.6 πόντους και 2.6 ασίστ σε 18΄ συμμετοχής ανά αγώνα.

Τη σεζόν 2022-23, αγωνιζόμενος στη G-League είχε 20.2 πόντους μέσο όρο και 6.2 ριμπάουντ.