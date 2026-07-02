Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε στο συνέδριο των προπονητών για τον φετινό τελικό της EuroLeague και ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός δεν άξιζε να την κατακτήσει.

Για μία ακόμη χρονιά διεξάγεται στην Αθήνα το συνέδριο των προπονητών της Euroleague και συγκεκριμένα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού AKTOR, το «Telekom Center Athens».

Εκεί βρίσκεται και ο Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο πολύπειρος προπονητής, μίλησε για τον τελικό της EuroLeague, όπου η Ρεάλ γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό. Ανέφερε ότι οι «ερυθρόλευκοι» άξιζαν τα τελευταία χρόνια να έχουν κατακτήσει τρεις φορές το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο, αλλά όχι το φετινό, ενώ περιέγραψε και τα συναισθήματά του.

Αναλυτικά είπε

«Δεν μπορούσα να εξηγήσω πολλά στους διαιτητές. Ήταν διαιτητές του τελικού. Έπρεπε να μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις. Πήραν κακές αποφάσεις και χάσαμε. Δεν μιλάω για τον αντίπαλο. Έπαιξαν εξαιρετικά. Για μένα ο Ολυμπιακός άξιζε να έχει πάρει τρεις από τις τελευταίες Ευρωλίγκες με την εικόνα του, αλλά σε αυτό το παιχνίδι όχι. Βέβαια και εγώ από πλευράς μου τα έκανα "θάλασσα" προσπαθώντας να βγάλω άκρη με τον διαιτητή.

Αρκετές ώρες μετά το ματς ένιωθα κατεστραμμένος. Νιώθεις απογοήτευση, γιατί δούλεψες την ομάδα τόσο καλά, έφτασες τόσο κοντά και το χάνεις. Νιώθεις πως δεν είναι δίκαιο. Καταλαβαίνεις πως υπάρχει και η άλλη όψη του αθλητισμού και η ζωή στο κάτω κάτω δεν είναι δίκαια. Έδωσα συγχαρητήρια στον Μπαρτζώκα, μίλησα για τους διαιτητές στη συνέντευξη τύπου, μίλησα στην ομάδα και μετά προσπάθησα να επαναφορτιστώ ενόψει των playoffs στην Ισπανία. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό».