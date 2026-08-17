Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την επιστροφή του Έλι Εντιαγιέ, με τον Σενεγαλέζο φόργουορντ να γυρίζει στη «βασίλισσα» για την επόμενη διετία.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την επιστροφή του Έλι Εντιαγιέ, με τον 22χρονο φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και να επιστρέφει στη «βασίλισσα» μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Εντιαγιέ επιστρέφει σε ένα γνώριμο περιβάλλον, καθώς είχε φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ από το 2021 έως το 2025, κατακτώντας συνολικά οκτώ τίτλους. Στην τετραετία του στη Μαδρίτη πανηγύρισε μια EuroLeague, τρία πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα Copa del Rey και τρία Super Cup.

Μετά την αποχώρησή του από τη Ρεάλ, ο Σενεγαλέζος ψηλός επιχείρησε να ανοίξει τον δρόμο του προς το NBA. Δεν κατάφερε, ωστόσο, να επιλεγεί στο Draft και συνέχισε την πορεία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού μέσω της G-League, αγωνιζόμενος με τη θυγατρική των Ατλάντα Χοκς. Εκεί μέτρησε 8,1 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο.