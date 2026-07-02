Παρελθόν από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Σέρτζιο Σκαριόλο, με τους Ισπανούς να ανακοινώνουν την αμοιβαία λύση της συνεργασίας τους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την αμοιβαία λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, έπειτα από ένα χρόνο παρουσίας στον πάγκο.

Ο Σέρτζιο Σκραριόλο δεν μπόρεσε να... οδηγήσει τη «βασίλισσα» σε κανέναν τίτλο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, χάνοντας στον τελικό του Final Four της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, ενώ στο ισπανικό πρωτάθλημα αποκλείστηκε στα προημιτελικά από την Τενερίφη.

Πλέον την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, αναμένεται να αναλάβει ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Σέρτζιο Σκαριόλο συμφώνησαν αμοιβαία να τερματίσουν τη θητεία του ως προπονητής της πρώτης ομάδας μπάσκετ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα είναι πάντα το σπίτι του, τον ευχαριστεί για την αφοσίωση, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που έχει επιδείξει στην ομάδα μας και εύχεται σε αυτόν και σε όλη την οικογένειά του τα καλύτερα σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής τους».