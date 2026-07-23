Συνεχίζεται το γαϊτανάκι με την περίπτωση του Μάριο Χεζόνια με τους Μαρκ Στάιν και Τζέικ Φίσερ να εμπλέκουν το όνομά του με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Χεζόνια θέλει NBA, η απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς θα κρίνει πολλά! Το σήριαλ με τον 31χρονο Κροάτη συνεχίζεται με τους Μαρκ Στάιν και Τζέικ Φίσερ να αναφέρουν πως ο αθλητής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο στόχαστρο των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Ο Super Mario αποτελεί μια από τις εναλλακτικές λύσεις των Καβς μαζί με τον Κουμίνγκα των Χοκς, σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσουν άλλες περιπτώσεις. Η απόφαση του Λεμπρόν Τζέιμς για την επόμενη ομάδα της καριέρας του θα πυροδοτήσει ντόμινο εξελίξεων, που θα επηρεάσει και την έκβαση της υπόθεσης Χεζόνια.

Ο Κροάτης καλαθοσφαιριστής απορρίπτει συνεχώς προτάσεις από ομάδες της Ευρωλίγκας, αφού η προτεραιότητά του είναι η επιστροφή στον «μαγικό κόσμο του NBA», μετά από έξι χρόνια παρουσίας στην Ευρώπη, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι με τη φανέλα της Ρεάλ, με την οποία κατέκτησε τη EuroLeague του 2023.