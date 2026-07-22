Η προθεσμία για την ενεργοποίηση του NBA out παρήλθε χωρίς ο Μάριο Χεζόνια να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους περίπου 850.000 ευρώ, με την «AS» να αναφέρει πως ο Κροάτης παραμένει πλέον κανονικά παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης.

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του Μάριο Χεζόνια, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής «AS», ο Κροάτης φόργουορντ δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα τη ρήτρα αποδέσμευσης που προέβλεπε το συμβόλαιό του για μετακίνηση στο NBA και, ως εκ τούτου, παραμένει παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως αναφέρει η ισπανική ιστοσελίδα, ο 31χρονος είχε προθεσμία μέχρι τις 23:59 της περασμένης Δευτέρας για να ολοκληρώσει δύο απαραίτητες ενέργειες: αφενός να ενημερώσει τη Ρεάλ ότι επιθυμεί να ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα και αφετέρου να καταβάλει το ποσό των περίπου 850.000 ευρώ που προβλεπόταν για την αποδέσμευσή του. Η πρώτη προϋπόθεση εκπληρώθηκε, καθώς ο Χεζόνια γνωστοποίησε εγκαίρως την πρόθεσή του να αποχωρήσει για το NBA. Ωστόσο, η δεύτερη και καθοριστική δεν πραγματοποιήθηκε, αφού η ρήτρα δεν πληρώθηκε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

Aυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι ο Κροάτης εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα, οι Μαδριλένοι εξακολουθούν να τον συμπεριλαμβάνουν κανονικά στο ρόστερ της ομάδας στην επίσημη ιστοσελίδα τους, μαζί με τα φετινά μεταγραφικά αποκτήματα.

Τι προβλέπουν ο κανονισμός

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η μη καταβολή της ρήτρας συνιστά παραβίαση του άρθρου 17.4.5 της συλλογικής σύμβασης μεταξύ της ACB και της Ένωσης Παικτών (ABP). Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει πως, όταν ένας αθλητής επιθυμεί να λύσει μονομερώς το συμβόλαιό του, η ειδοποίηση προς τον σύλλογο πρέπει να συνοδεύεται ταυτόχρονα από την πληρωμή της ρήτρας, είτε μέσω τραπεζικής επιταγής είτε μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

Από τη στιγμή που αυτό δεν συνέβη, η Ρεάλ διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της υπόθεσης. Ο Χεζόνια είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ το 2024 έως το καλοκαίρι του 2029, με απολαβές που ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ καθαρά ετησίως.

Η επιθυμία του να επιστρέψει στο NBA έπειτα από έξι χρόνια δημιούργησε έντονη κινητικότητα, χωρίς όμως να γίνει ποτέ γνωστό ποια ομάδα ήταν έτοιμη να τον αποκτήσει. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Μαρκ Στέιν είχε κάνει λόγο για ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες, σημειώνοντας πως οι εξελίξεις εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό από την απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Παράλληλα, στην Ισπανία υπήρξαν εκτιμήσεις ότι η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης ρήτρας αποτελούσε ουσιαστικά έναν τρόπο ώστε ο Χεζόνια να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη με χαμηλό κόστος, έχοντας ως πραγματικό προορισμό την Dubai BC και όχι το NBA.