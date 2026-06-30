Ο Μάριο Χεζόνια έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για όσα συμβαίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το κλίμα στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει τεταμένο μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου και ο Μάριο Χεζόνια έδειξε δημόσια πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος με όσα συμβαίνουν στον σύλλογο αφήνοντας τις δικές του... αιχμές.

Ο Κροάτης φόργουορντ προχώρησε σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο «X» γράφοντας: «Σε αυτό το σημείο, να γράψω παραγράφους εδώ ή να ανεβάσω ένα μεγάλο TikTok βγάζοντας... φωτιές;».

At this point do I write paragraphs here or I record huge TikTok throwing up fire? June 29, 2026

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στη Ρεάλ. Ο Χουάν Κάρλος Σάντσεθ επιστρέφει σε ενεργό ρόλο στη διοίκηση, ενώ αποχώρησε ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ από τη θέση που κατείχε. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα στην Ισπανία αναφέρουν πως το μέλλον του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της ομάδας μόνο δεδομένο δεν θεωρείται, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να παρουσιάζεται ως ένας από τους βασικούς υποψηφίους για να τον διαδεχθεί.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η πρώτη από το 2011 στην οποία η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε χωρίς τίτλο, βάζοντας τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί επιτυχιών που ξεκίνησε επί Πάμπλο Λάσο και συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια.