Παρελθόν από τη Ρεάλ αποτελεί από την Τετάρτη (1/7) ο Τρέι Λάιλς που είναι ελεύθερος για να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επισημοποίησε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Τρέι Λάιλς. Ο 31χρονος πάουερ φόργουορντ πλέον είναι στην αγορά και έχοντας προτεραιότητα το ΝΒΑ θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ αναφέρει:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο Τρέι Λάιλς ολοκλήρωσε την παρουσία του ως παίκτης του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης τον ευχαριστεί για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το ομαδικό του πνεύμα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και του εύχεται, όπως και σε όλη την οικογένειά του, κάθε επιτυχία σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής τους».

Ο Καναδός πάουερ φόργουορντ, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη Euroleague είχε με τη «βασίλισσα» 13.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα. Αναμφίβολα τη δεδομένη στιγμή αποτελεί ένα από τα πιο hot ονόματα στην αγορά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, εφόσον παραμείνει και δεν επιστρέψει στο ΝΒΑ.