Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Μάριο Χεζόνια, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης είχε τηλεδιάσκεψη με τον ατζέντη του παίκτη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, με τις δύο πλευρές να μην βρίσκουν κοινό έδαφος.

Η υπόθεση του Μάριο Χεζόνια συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας στην Ισπανία, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το μέλλον του Κροάτη φόργουορντ.

Σύμφωνα με το Encestando, την Τετάρτη (22/7) πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στη διοίκηση της «Βασίλισσας» και τον νέο ατζέντη του παίκτη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Βασικό αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε η πλευρά του Χεζόνια την ενεργοποίηση της ρήτρας αποδέσμευσής του, με τη Ρεάλ να εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τις κινήσεις που έγιναν. Το μεγάλο «αγκάθι» παραμένει το γεγονός ότι, παρά την ενημέρωση του παίκτη λίγο πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας ότι θα κάνει χρήση του NBA out που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του, δεν έχει καταβληθεί το ποσό της ρήτρας των 850.000 δολαρίων. Υπενθυμίζεται ότι στο συμβόλαιο του 31χρονου υπήρχε μόνο δυνατότητα αποχώρησης για το ΝΒΑ και όχι για άλλη ομάδα της EuroLeague.

OJO:

Videollamada hoy entre el Real Madrid y Raznatovic por lo pésimamente mal que ha ejecutado la salida de Hezonja vía cláusula no abonada, que no tiene equipo en la NBA y ahora está atrapado porque su ilusión es jugar en el Dubai BC. Esa llamada ha ido mal y el jaleo es serio https://t.co/KIb0N4HqrQ July 22, 2026

Όπως επισημαίνουν τα ισπανικά δημοσιεύματα, οι κανονισμοί είναι συγκεκριμένοι. Στις περιπτώσεις παικτών ομάδων της ACB, η γνωστοποίηση ενεργοποίησης της ρήτρας πρέπει να συνοδεύεται από την άμεση πληρωμή της. Από τη στιγμή που αυτό δεν συνέβη, η Ρεάλ θεωρεί πως διατηρεί πλήρως τα δικαιώματα του παίκτη και έχει πλέον το πάνω χέρι στις διαπραγματεύσεις.

Η Marca με τη σειρά της υποστηρίζει ότι η πρώτη επαφή των δύο πλευρών μόνο θετική δεν ήταν, χαρακτηρίζοντας το κλίμα ιδιαίτερα βαρύ. Μάλιστα, αναφέρει πως η υπόθεση έχει λάβει πλέον και νομικές διαστάσεις, με τη Ρεάλ να βρίσκεται σε διαμάχη τόσο με τον Χεζόνια όσο και με τον νέο του ατζέντη.

Την ίδια ώρα, η επιθυμία του Χεζόνια παραμένει να συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, όμως όσο δεν βρίσκεται λύση με τους Μαδριλένους, η μετακίνησή του παραμένει στον αέρα.