Φαλ, Μπάντιο και τώρα τι: Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις για τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε και την 2η μεταγραφή του στην «Ομπράντοβιτς εποχή» κλείνοντας σιγά-σιγά το ρόστερ της ομάδας. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις των «πρασίνων», ποια τα υποψήφια ονόματα και τι παίκτες κοιτάζει.

Μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας, ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυναμικά στον καταρτισμό της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Τα πάντα ξεκίνησαν από το μεγάλο «ναι» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την μεγάλη του επιστροφή στους «πράσινους» ύστερα από 13 ολόκληρα χρόνια, η οποία και σηματοδότησε την έναρξη της νέας εποχής στις τάξεις του «τριφυλλιού».

Ο «Ζοτς» σήκωσε μανίκια και έπιασε αμέσως δουλειά με αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες να ολοκληρώσει τις δύο πρώτες μεταγραφές! Πρώτα με την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια με τον Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος θα αποτελέσει παίκτη του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια μεετά την εξαιρετική του σεζόν στην Βαλένθια.

Βέβαια απομένει ακόμα το τυπικό κομμάτι για τον Σενεγαλέζο γκαρντ, ο οποίος και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα την Δευτέρα (29/6) και αφού ολοκληρωθεί το τυπικό κομμάτι με την καταβολή του buy out ύψους 1.5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τι γίνεται όμως από εδώ και στο εξής; Που εστιάζει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τις επόμενες κινήσεις για την στελέχωση του ρόστερ;

Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός

Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί από εδώ και στο εξής για 2+2 παίκτες. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό;

Εάν και εφόσον προκύψει η περίπτωση του Ίζακ Μπόνγκα ο οποίος δεδομένα απασχολεί τον Παναθηναϊκό και είναι ένας παίκτης τον οποίο θέλει και γνωρίζει πολύ καλά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τότε οι «πράσινοι» αναμένεται να ολοκληρώσουν 3+1 κινήσεις. Ο Γερμανός φόργουορντ περιμένει ακόμα την περίπτωση του NBA που αποτελεί και την πρώτη του προτεραιότητα αλλά στην περίπτωση που δεν καταφέρει να επιστρέψει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ύστερα από τέσσερα χρόνια τότε θα αναζητήσει την τύχη του στην Euroleague.

Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει buy out στο συμβόλαιό του στην Παρτίζαν με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο ύψους 750.000 ευρώ, το οποίο ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να καταβάλλει προκειμένου να τον κάνει δικό του καθώς αποτελεί και επιθυμία του Ομπράντοβιτς. Βέβαια η περίπτωση του Μπόνγκα ίσως και να χρειαστεί αρκετό χρόνο λόγω των αναγκών που μπορεί να προκύψουν στις ομάδες του NBA ωστόσο δεν είναι κάτι που «καίει» τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που είναι γεμάτος σε αυτές τις θέσεις. Οπότε και μπορεί να περιμένει για όσο χρειαστεί τον 27χρονο Γερμανό φόργουορντ.

Από εκεί και πέρα: Οι δύο βασικότερες προτεραιότητες του «τριφυλλιού» είναι ο point guard στη θέση του Τι Τζέι Σορτς ο οποίος και ετοιμάζεται να ανακοινωθεί από την Βαλένθια, όπως επίσης ο σέντερ ο οποίο θα έχει τον ρόλο του «πρωτοδεύτερου» μαζί με. τον Ματίας Λεσόρ.

Στην περίπτωση του γκαρντ τα πράγματα είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολα και αυτό διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι παίκτες στην αγορά. Όπερ και σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός είτε θα βγάλει παίκτη από συμβόλαιο (κάτι που στην παρούσα φάση είναι και το -θεωρητικά πάντα- πιο πιθανό σενάριο) είτε θα πρέπει να κοιτάξει την αγορά του NBA. Πρώτη και βασική προτεραιότητα είναι η δημιουργία όπως επίσης και το αξιόπιστο μακρινό σουτ. Όμως το playmaking αποτελεί το νούμερο «1» στοιχείο που θέλει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Όσον αφορά την θέση του σέντερ, ο Σέρβος τεχνικός θέλει παίκτη με τελείως διαφορετικά στοιχεία, τόσο από τον Λεσόρ όσο και από τον Φαλ προκειμένου να «κουμπώσει» ιδανικά δίπλα τους στην frontline. Το πιθανότερο είναι ο παίκτης ο οποίος θα αποκτηθεί θα «πατάει» και στο «4» και θα έχει ως ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του το μακρινό σουτ. Σίγουρα θα πρόκειται για παίκτη από το πάνω ράφι και με ακριβό συμβόλαιο. Παίκτης ο οποίος θα μπορεί να κάνει την διαφορά από τη γραμμή των ψηλών.

Η τελευταία και πιο συμπληρωματική κίνηση και η οποία αφορά το ελληνικό στοιχείο της ομάδας μετά και την επικείμενη αναχώρηση του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ για το NCAA και το Νορθ Καρολάινα, είναι η επιστροφή του Λευτέρη Μαντζούκα μετά το δικό του πέρασμα από το κολεγιακό πρωτάθλημα και το Οκλαχόμα, όπως επίσης και τον δανεισμό του σε Άρη και Μαρούσι που είχε προηγηθεί.