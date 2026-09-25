Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός AKTOR θέλουν ο Ταϊρίν Τζόουνς και ο Κέντρικ Ναν να εκτίσουν τις ποινές τους το συντομότερο, όσον αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις.

Ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού AKTOR και ο Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού δεν μπορούν να αγωνιστούν στο Super Cup που θα διεξαχθεί στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου, καθώς κουβαλούν τις ποινές που τους επιβλήθηκαν για το επεισόδιο τους στον 5ο τελικό της περσινής σεζόν. Ο γκαρντ του «τριφυλλιού» τιμωρήθηκε με δυο αγωνιστικές αποκλεισμό και ο σέντερ των «ερυθρολεύκων» με επτά αγωνιστικές.

Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εκτίσουν τις ποινές τους, οι δύο παίκτες θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στην 8άδα των ξένων των ομάδων τους. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούν να εκτίσουν την ποινή τους μέσω της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Για τον λόγο αυτό, ο Ολυμπιακός έχει ήδη συμπεριλάβει τον Ταϊρίκ Τζόουνς στην 8άδα των ξένων, ενώ αναμένεται να πράξει το ίδιο και ο Παναθηναϊκός AKTOR με τον Κέντρικ Ναν. Κανείς εκ τρων δυο δεν προλαβαίνει να εκτίσει την ποινή του και να παίξει στον τελικό εφόσον προκριθεί η ομάδα του. Έτσι, Ναν και Τζόουνς αναμένεται να δηλωθούν στην 8άδα, αλλά να μείνουν εκτός της τελικής εξάδας που θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει σημασία για την έναρξη της έκτισης των ποινών τους. Για παράδειγμα, εάν ο Κέντρικ Ναν δεν δηλωθεί στην 8άδα των ξένων, θα χαθεί μία ευκαιρία να εκτίσει (εφόσον περάσει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ στον ημιτελικό) τις δύο αγωνιστικές της τιμωρίας του στο Super Cup. Βέβαια, στην περίπτωση του Αμερικανού γκαρντ, υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην συμπεριληφθεί εξαρχής στην 8άδα των ξένων και να εκτίσει την ποινή του στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, δεδομένου ότι η τιμωρία του είναι μικρότερη σε διάρκεια.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα αναμένεται να αποσαφηνιστεί πολύ σύντομα, καθώς αναμένεται και η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να γνωστοποιήσει την 8αδα μέσα από την οποία θα επιλεγεί η τελική εξάδα του Super Cup.

