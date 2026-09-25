Δείτε την ανάρτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε και το βίντεο που επέλεξε μετά την παρθενική του εμφάνιση στην Euroleague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός έκανε εύκολο το έργο του στην πρεμιέρα της Euroleague καθώς επικράτησε εύκολα της Παρί στο «Telekom Center Athens» με 91-72.

Το επίσημο ντεμπούτο του με τα πράσινα έκανε και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος σε κάτι λιγότερο από 20 λεπτά συμμετοχής έκανε αισθητή την παρουσία του έχοντας 13 πόντους με 3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Ο Γάλλος φόργουορντ δεν έκρυψε ούτε στις δηλώσεις που έκανε τον ενθουσιασμό του ενώ λίγο αργότερα προχώρησε σε μια ανάρτηση στέλνοντας το δικό του μήνυμα ενόψει της συνέχειας.

«Το πρώτο από τα πολλά» έγραψε χαρακτηριστικά ο «Γιάμπου» και συμπεριέλαβε ένα βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του. Τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα όσο και στη συνέχεια με τον... χορό μαζί με τον καλό του φίλο, Ματίας Λεσόρ.