Ο Μπράνκου Μπάντιο αποτελεί το 2ο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού AKTOR και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα από τους «πράσινους». Ποιο το συνολικό ποσό που θα δαπανήσουν.

Μετά την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός έκανε μέσα σε 48 ώρες δικό του και τον Μπράνκου Μπάντιο της Βαλένθια!

Το μόνο που απομένει για την επισημοποίηση της συμφωνίας και την μετακόμιση του Σενεγαλέζου στο «T-Center» για τα επόμενα τρία χρόνια είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ, η οποία και αναμένεται την Δευτέρα (29/6).

Συνολικά το κόστος της απόκτησης του Μπάντιο θα στοιχίσει στον Παναθηναϊκό 6 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους επίτευξης στόχων. Και αυτό διότι θα καταβληθεί (κάτι που είναι εντελώς τυπικό) στην ισπανική ομάδα και το buy out το οποίο ανέρχεται στο 1.5 εκατομμύριο ευρώ προκειμένου να ολοκληρωθεί το... τυπικό της μετακίνησης.

Ο παίκτης θα λάβει συνολικά 4.5 εκατομμύρια ευρώ σε αυτά τα τρία χρόνια της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, με τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου του να φτάνει στα 1.3 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια θα υπάρχει κλιμακωτή αύξηση στις συνολικές του αποδοχές από το «τριφύλλι».