Δείτε όλα όσα δήλωσε ο general manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Κοντός για τις μεταγραφές της ομάδας αλλά και για τα σενάρια γύρω από Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο και Τολιόπουλο.

Ο general manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Κοντός, παραχώρησε μία εκτενή συνέντευξη στη Foxbet όπου μίλησε για την επόμενη μέρα που ξημερώνει στο Τριφύλλι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα σενάρια γύρω από αποχωρήσεις σημαντικών παικτών διαψεύδοντάς τα, αλλά και στους μεταγραφικούς στόχους της ομάδας.

Αναλυτικα

Για τα σενάρια γύρω από τους Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο και Τολιόπουλο: «Αν έρθει ένας παίκτης και πει πως θέλει να φύγει, θα κάτσουμε να συζητήσουμε γιατί είμαστε πάνω από όλα άνθρωποι. Δεν έχει έρθει κανένας παίκτης μας και δεν υπάρχει καμία σκέψη στο μυαλό μας να φύγει κανένας. Για τον Γκραντ δεν έχουμε την παραμικρή ενόχληση, για τον Όσμαν είναι λογικό να ενδιαφέρονται τουρκικές ομάδες. Κι εμείς θα ενδιαφερόμασταν για έναν Έλληνα παίκτη τέτοιου επιπέδου. Πώς όμως θα φύγει; Έχει συμβόλαιο. Διαψεύδουμε το δημοσίευμα στην Τουρκία. Η ομάδα που θέλει τον Χουάντσο περισσότερο από όλες είναι ο Παναθηναϊκός και η ομάδα που θέλει να βρίσκεται ο Χουάντσο είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Πέρα από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, έχει τη νοοτροπία που αρμόζει στον Παναθηναϊκό ως παίκτης και ακόμη περισσότερο ως άνθρωπος. Μιλάμε για ένα παιδί που έχει συνδεθεί με όλους, με το κλαμπ, είναι τιμή να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό και μακάρι να κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Όσο τον θέλει ο Παναθηναϊκός και ο προπονητής, μακάρι να μείνει ως το τέλος της καριέρας του. Ο Χουάντσο δεν θα έφευγε ποτέ από τον Παναθηναϊκό για να πάει στον Ολυμπιακό. Ο Τολιόπουλος έχει συμβόλαιο, είναι ένα παιδί που έχει άγνοια κινδύνου. Μπορούμε να πούμε εκ των υστέρων ότι αδικήθηκε φέτος, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι παίκτες έχει δίπλα του. Ο Αταμάν φαγώθηκε να τον πάρουμε, ο Παναθηναϊκός ακούει τον προπονητή του πάντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει προπονητής που να μην του αρέσει ο Τολιόπουλος και δεν του κάνει, ειδικά με την έλλειψη των Ελλήνων που υπάρχει».

Για την αποχώρηση του Σορτς και το ενδιαφέρον για Μπαντιό: «Ο Σορτς ήρθε ως ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρωλίγκα, για κάποιους λόγους δεν μπόρεσε να παίξει όπως ήθελε. Εξέφρασε την επιθυμία να φύγει και μας βοήθησε να έχουμε τα μάτια μας στην αγορά γιατί δεν το ζήτησε στις 30 Ιουνίου. Δεν ξέρω αν ο Μπαντιό έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι καταπληκτικό εργαλείο, ένα πολύ σκληρό παιδί, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο buy out, 1,5 εκατ. ευρώ. Αν αρέσει στον προπονητή και κρίνει ότι τον χρειάζεται, θα κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Όλα θέλουν το χρόνο τους».

Αναφορικά με τους Μπόνγκα και Λάιλς: «Δεν υπάρχει κάτι για τους συγκεκριμένους παίκτες. Προτεραιότητα και των δύο είναι το ΝΒΑ. Δεν λέω ότι θα καταλήξουν εκεί, αλλά είναι προτεραιότητά τους.

Ο Μπογκντάνοβιτς έχει προτεραιότητα το ΝΒΑ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τον συγκεκριμένο παίκτη. Το όνομά του κυκλοφορεί σε τόσα δημοσιεύματα, καμία ομάδα πλέον δεν μπορεί να αμυνθεί πλέον απέναντι σε όλα αυτά. Θα έπρεπε κάθε μέρα η ομάδα να κάνει εκατοντάδες διαψεύσεις».

Για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Είναι unfair να μιλήσουμε για ένα παιδί που έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό».

Για το αν θα γίνει άλλη μεταγραφή άμεσα: «Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα δούμε. Το μεταγραφικό παζλ είναι στο χέρι του προπονητή. Δεν ψάχνουμε 10 παίκτες. Αν μας ζητήσει κάτι, ξέρουμε πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη πόσες μεταγραφές θα κάνουμε. Εμείς θα ακολουθήσουμε ό,τι θέλει ο προπονητής. Ακολουθούμε κομμάτι-κομμάτι ό,τι ζητάει ο προπονητής».

Για τη φετινή εικόνα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague: «Δεν μπορεί αυτό να αποτυπωθεί σε λίγα λεπτά. Μπορώ να πω ότι είναι δύο τα κομμάτια: το ένα έχει να κάνει με το καθαρά αγωνιστικό που δεν παίξαμε στο επίπεδο που θέλαμε. Οπότε αυτό το πρίσμα, δεν θα πω ότι πήραμε ακριβώς αυτό που μας αναλογούσε, αλλά το γεγονός ότι καταφέραμε να προηγηθούμε με 2-0 με τη Βαλένθια, θα έπρεπε να τελειώσουμε τη σειρά στο ΟΑΚΑ. Από την άλλη, μία σειρά ατυχιών έπαιξε τον ρόλο της. Ο Ματίας άργησε να μπει λίγο παραπάνω, ο Κέντρικ έχασε μία εξάδα αγώνων πάρα πολύ σημαντικών και στο τέλος χάσαμε τον εγκέφαλο της ομάδας, τον Σλούκα. Το να μην έχεις τον Κώστα σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικά στα ματς που επιστρέψαμε στο ΟΑΚΑ, ως προς τη διαχείριση και του αγωνιστικού και των συναισθημάτων της ομάδας, εκεί χρειάζεσαι την εμπειρία του. Σε όλους τους μεγάλους τελικούς που έπαιξε από την μέρα που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, ήταν ο παίκτης που αποφάσισε στο τέλος της ημέρας για να κερδίσουμε ή να προκριθούμε».

Για τη διαιτησία: «Εμείς οφείλουμε να κοιτάμε τον εαυτό μας, αυτό είναι το βασικότερο κομμάτι για να γινόμαστε καλύτεροι. Η διαιτησία είναι ένας παράγοντας του παιχνιδιού που πάρα πολλές φορές παίζει τον ρόλο του. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που βλέπουν μπάσκετ, καταλαβαίνουν. Είναι κάποια πράγματα που δεν κρύβονται και δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα ο κόσμος κατάλαβε πάρα πολλά. Στην Ευρωλίγκα υπήρξαν κάποια παιχνίδια που αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός, όπως κι άλλες ομάδες. Όλοι είδαν τι συμβαίνει, όλα είδαν κάποια παράλογα πράγματα. Όμως, με όποιες συνθήκες, φτάσαμε σε ένα σημείο να διεκδικούμε στο ένα σουτ νίκες ή προκρίσεις κι έπρεπε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και πιο έτοιμοι πνευματικά για να το πετύχουμε».

Για τον Άταμαν: «Νομίζω ότι ο Έργκιν άλλαξε τον ρου της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Με την αυτοπεποίθηση και τον αέρα που έχει, μας έπεισε από την πρώτη χρονιά ότι θα πάρουμε την Ευρωλίγκα. Το είχε πει από την πρώτη προπόνηση το '23 στη Σλοβενία και κάποιοι γελούσαν. Κάποιοι στραυροκοπιόντουσαν, όπως ο Σλούκας που δεν του αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Το πέρασε σε όλο τον οργανισμό μέσα, μας οδήγησε όλους μαζί να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Έχει συνδέσει το όνομά του με την ιστορία του Παναθηναϊκού με όλα αυτά που προσέφερε. Υπήρξε φθορά, όπως σε όλες τις έντονες καταστάσεις. Κλήθηκε να διαχειριστεί κάτι πολύ δύσκολο, έχοντας σταθερές βάσεις πάντα στις ομάδες του, χάνοντας τον Λεσόρ για 1,5 χρόνο, νομίζω ότι έχασε μία σταθερά που υπολόγιζε πάρα πολύ. Δεν μπόρεσε αυτό να διορθωθεί. Λεσόρ στην αγορά δεν υπάρχει, οπότε δεν μπορείς να τον αντικαταστήσεις. Κρατάει απόσταση ασφαλείας από τους παίκτες, δεν του αρέσουν τα πολλά-πολλά αλλά είναι δίκαιος. Έφυγε όπως του αρμόζει από τον Παναθηναϊκό».

Για το πότε άρχισε να ωριμάζει στο μυαλό του Δ.Γιαννακόπουλου η ιδέα της επιστροφής του Ομπράντοβιτς: «Απάντησε ο ίδιος σε αυτό, δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό του η ιδέα της επιστροφής του. Οπότε αυτό τα λέει όλα. Η προσέγγιση και τα υπόλοιπα, δεν έχουν τόση σημασία».

Για τον ρόλο της κ.Δέσποινας Γιαννακοπούλου: «Θεωρώ ότι ο Ομπράντοβιτς είναι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού και πολύ δεμένος μαζί της, οπότε οτιδήποτε τον συνδέει με την ομάδα, πόσω μάλλον η κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου, παίζει τον ρόλο του».

Για το αν θα επιστρέψουν Μπατίστ και Διαμαντίδης: «Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή βιώνει μία συγκλονιστική στιγμή ξανά. Βασικά η συσπείρωση δεν έφυγε ποτέ, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε φέτος, με τη στεναχώρια που δώσαμε στον κόσμο. Σε αυτή τη συσπείρωση και τη νέα σελίδα, όποιος μπορεί να βοηθήσει, είναι ευπρόσδεκτος. Αυτή τη στιγμή αν είχαμε να πούμε κάτι, θα το λέγαμε. Όλος ο σχεδιασμός των ομάδων, έχουν καταστίσει τον προγραμματισμό των ομάδων σιθρού. Ακούγονται τα πάντα, δεν μπορεί κάποια ομάδα να αμυνθεί σε αυτό. Είναι άνθρωποι που έχουν γράψει τεράστια ιστορία, τους λατρεύουμε, αλλά δεν υπάρχει κάτι περισσότερο».

Για το αυξημένο μπάτζετ του Παναθηναϊκού: «Λίγα λες (γέλια0. Θα γίνει ό,τι καλύτερο από αυτά που θα θελήσει ο προπονητής για να μπορέσουμε να τα φέρουμε εις πέρας και να χτίσουμε την ομάδα όπως την έχει στο μυαλό του».

Για την επιλογή του Φαλ: «Το θέμα του διαβατηρίου δεν μας αφορά. Είναι μία διαδικασία που ξεκίνησε πριν έναν χρόνο, καθ' όλα νόμιμη, όντας παίκτης του Ολυμπιακού. Νομίζω τον Φλεβάρη πρέπει να έδωσε κάποιες εξετάσεις. Δεν είχε να κάνει με το διαβατήριο η συζήτηση για τον Φαλ».

Για τη στάση του Παναθηναϊκού με τις ελληνοποιήσεις και την σύγκριση με Γουόκαπ: «Δεν σχετίζονται οι δύο περιπτώσεις. Απλώς ο Φαλ, και κάθε Ευρωπαίος πολίτης, έχει κάθε δικαίωμα να υποβάλει τα χαρτιά του, να περάσει κάποιες πολύ σκληρές εξετάσεις που αφορούν την ελληνική γλώσσα και κάποια άλλα πράγματα. Αλλά εν πάσει περιπτώσει, δεν μας αφορά. Αν ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού από πρόπερσι, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα στήριζε μία τέτοια διαδικασία, για οποιονδήποτε γιατί είναι πάγια θέση. Τώρα ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης αν θέλει να κάνει κάτι, δεν μπορούμε εμείς να του πούμε κάτι. Είναι σαφές ότι τον βρήκαμε Έλληνα και δεν τον κάναμε. Η πιστοποίησή του είναι από τον Μάιο, δεν έχει σχέση με εμάς. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης, που αρέσει στον προπονητή, οπότε δεν είχε να κάνει το διαβατήριο».

Για τον τρίτο σέντερ που θα πάρει ο Παναθηναϊκός: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη απόφαση γι' αυτό. Υπό την έννοια ότι η αγορά είναι στενή σε πολλές θέσεις. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει να γίνει πιο σκληρός συνολικά και να έχει καλούς σουτέρ. Υπάρχει λίστα. Κάθε μέρα δουλεύει εδώ ο προπονητής με τους συνεργάτες του και ό,τι μας πει θα προσπαθήσουμε να το φέρουμε εις πέρας».

Για το αν ήταν προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό ο Βαλαντσιούνας και για τη μετακίνηση του στη Ζάλγκιρις: «Ρωτήστε τον... Πέρυσι πάθαμε ένα πατατράκ που έσκασε πάνω μας. Ο παίκτης έμεινε στο NBA. Και φέτος είναι ανάλογη η κατάσταση, την οψιόν του την έχει η ομάδα του. Δεν ξέρω αν έπρεπε να ξαναπάρουμε ένα τέτοιο ρίσκο. Αλλά το κυριότερο είναι το τι θέλει ο προπονητής. Ακολουθούμε κομμάτι-κομμάτι τον σχεδιασμό που έχει γράψει ο προπονητής».

Για το αν ο Παναθηναϊκός είναι απέναντι σε ΕΟΚ και Λιόλιο: «Εμείς δεν είμαστε απέναντι σε κανέναν, το μόνο που θέλουμε είναι να μην υπάρχει αδικία. Αν κάποιοι είναι απέναντί μας, κακό του κεφαλιού τους. Ελπίζω ότι δεν είναι. Ελπίζω ότι είναι τυχαία γεγονότα και κακές αποδόσεις κάποια πράγματα που δεν γίνονται επί σκοπού. Στην Ομοσπονδία υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια παιδιά που έπαιξαν μπάσκετ και ήταν στην πρώτη γραμμή. Δεν είναι εύκολο από παίκτης, να διοικήσεις. Άλλο να έχεις τις ικανότητες να παίξεις μπάσκετ κι άλλο να κάνεις διοίκηση. Εγώ επαναλαμβάνω, απέναντι σε κανέναν δεν είμαστε. Αν είναι απέναντί μας κάποιος, είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει λόγο ο Λιόλιος να είναι απέναντί μας. Μία ομάδα με 50 εκατ. μπάσκετ, 15.000 διαρκείας, ο μεγαλύτερος αιμοδότης της Εθνικής. Δεν έχει κανέναν λόγο να είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό και δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι».

Για το αν ο Μποντιρόγκα και η EuroLeague είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό: «Δεν υπάρχει κανένας πόλεμος. Πρόπερσι πήραμε την Ευρωλίγκα, πέρυσι στο Final-4, φέτος στο πέμπτο παιχνίδι. Θα κοιτάξουμε αγωνιστικά να ξαναπετύχουμε τα ίδια, χωρίς πολλές δημόσιες τοποθετήσεις».

Για το θέμα των ξένων στο ελληνικό μπάσκετ: «Δεν έχουμε ξεκάθαρη θέση, θέλουμε να ακούσουμε όλες τις πλευρές. Η επιθυμία μας είναι να παίζουν τα ελληνόπουλα, δεν έχουμε καταθέσει εμείς κανένα αίτημα για αλλαγή του κανονισμού. Όπως λες εσύ, ο Ολυμπιακός το έχει κάνει. Δική μου άποψη είναι πως θα πρέπει να παίζουν οι ικανοί. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν συμβόλαιο και να πληρώνονται επειδή έχουν διαβατήριο αλλά επειδή είναι καλοί παίκτες».

Για τα σενάρια πώλησης του Παναθηναϊκού από τον Γιαννακόπουλο: «Δεν έχω ιδέα και δεν νομίζω ότι με τις κινήσεις που γίνονται έχει φανεί κάτι τέτοιο».

Για την ανανέωση του Μπαρτζώκα στον Ολυμπιακό: «Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Είναι ένας προπονητής που έχει προσφέρει τα πάντα στην ομάδα του. Είναι πολύ έντονος χαρακτήρας, το ζει στον υπερθετικό βαθμό. Το αξίζει απόλυτα να είναι εκεί. Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος όμως να κρίνω τον Ολυμπιακό. Υπάρχει σεβασμός στον αντίπαλό μας στην Ελλάδα, γιατί στην Ευρώπη εμείς κυνηγάμε κάτι πολύ μεγαλύτερο, τη Ρεάλ. Στην Ελλάδα όμως είναι ο μεγάλος αντίπαλός μας, δεν θα αγαπηθούμε ποτέ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένας αλληλοσεβασμός, ένα όριο και να μη χτυπάμε κάτω από τις ζώνες. Θέλω να πω κάτι πάνω σ' αυτό: δεν είμαι βέβαια αντικειμενικός γιατί είμαι Παναθηναϊκός από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δεν μου αρέσει το τσουβάλιασμα, δεν είμαστε όλοι το ίδιο, μια ζωή είμαστε των ίσων αποστάσεων. Η όλη τοξικότητα να μένει στις τέσσερις γραμμές, να μην κυνηγιόμαστε».

Για τις επενδύσεις που γίνονται από Άρη, ΠΑΟΚ: «Είναι τεράστια η ένεση στο μπάσκετ με την αφύπνιση δύο τεράστιων συλλόγων, του Άρη και του ΠΑΟΚ. Δημιουργεί έναν φοβερό ανταγωνισμό. Είναι ομάδες που ο κόσμος τους τις στήριξε σε κάθε χρονιά που ήταν δύσκολη. Ειδικά ο Άρης είναι ομάδα που στηρίζεται στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει συγκλονιστική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, ο Ηρακλής επίσης έχει κάνει μία πάρα πολύ καλή προσπάθεια».