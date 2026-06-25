Ο Γιώργος Κούβαρης γράφει για την «έξυπνη βόμβα» του Παναθηναϊκού με την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ και εξηγεί ότι δεν σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για κάποιο επικοινωνιακό τρικ, αλλά για μια αγωνιστική κίνηση που ήθελε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Να βάλουμε κάτω κάποια δεδομένα μετά την κίνηση-έκπληξη που έκανε ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ από τον Ολυμπιακό και να δούμε προς τα που θα γείρει η ζυγαριά.

1ο δεδομένο: Ο Μουστάφα Φαλ θα έχει ελληνικό διαβατήριο (ή ταυτότητα). Και αυτό είναι de facto. Τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται ως Έλληνας στα ματς της Stoiximan GBL.

2ο δεδομένο: Ο Μουστάφα Φαλ προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό και από μεγάλη αγωνιστική απραξία.

3ο δεδομένο: Ο Μουστάφα Φαλ είναι αισίως 34 ετών.

4ο δεδομένο: Ο Μουστάφα Φαλ έχει αφήσει τα διαπιστευτήριά του στο διάστημα που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό. Πραγματικός «δεινόσαυρος» μέσα στις ρακέτες.

5ο δεδομένο: Ο Μουστάφα Φαλ αποτέλεσε επιλογή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος μίλησε μαζί του και του εξήγησε τον ρόλο του στην ομάδα τη νέα σεζόν.

6ο δεδομένο: Ο Μουστάφα Φαλ θα είναι ο 3ος σέντερ του Παναθηναϊκού.

Η «έξυπνη βόμβα»

Πάμε τώρα να κάνουμε λίγο την «σούμα». Αρχικά εάν έλεγε κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός θα έκανε κίνηση προκειμένου να αποκτήσει τον Μουστάφα Φαλ, σίγουρα θα τον κοιτούσαν όλοι απορημένοι. Μα καλά, τον Φαλ; Στα 34; Και να έχει θέση ξένου ως 3ος σέντερ; Αν όμως έπαιζε ως Έλληνας; Ε, τότε θα το... αγόραζαν όλοι και θα χάριζαν και τα... ρέστα. Και σε αυτό δεν χωρεί καμία απολύτως αμφιβολία.

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν πολύ έξυπνα. Μεθοδικά. Αθόρυβα. Παρακολουθούσαν. Δεν μιλούσαν. Περίμεναν. Και έκαναν την κίνηση-ματ στην πιο κατάλληλη στιγμή. Όταν ο Ολυμπιακός τον άφησε ελεύθερο, όταν κανείς δεν περίμενε ότι θα μπορούσε να ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός, όταν τα προγνωστικά για το μέλλον του έφερναν την Βιλερμπάν ως πρώτο πλάνο, οι «πράσινοι» είχαν προετοιμάσει το έδαφος.

Αν μη τι άλλο μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως «έξυπνη βόμβα» η συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση και αυτό λόγω του ελληνικού διαβατηρίου που θα αποκτήσει το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο. Κάτι που «ξεκλείδωσε» και τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις που θέλει να κάνει προκειμένου να σχηματιστεί και να ολοκληρωθεί το ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Και το κυριότερο όλων; Ο Φαλ υπολογίζεται (κυρίως) ως 3ος ψηλός. Τουλάχιστον έτσι θα μπει στη σεζόν. Αυτός θα είναι (σε πρώτη φάση) ο ρόλος του. Γι' αυτό και λέω ότι αποτελεί τεράστια πολυτέλεια για τον Παναθηναϊκό να έχει 3ο ψηλό τον «Έλληνα» Μουστάφα Φαλ. Δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερη λύση από αυτήν.

Το χαμηλό ρίσκο

Σαφέστατα υπάρχει ρίσκο εάν μπει στο τραπέζι ο σοβαρός τραυματισμός που τον κράτησε για 10 μήνες εκτός δράσης. Και το ρίσκο έγκειται περισσότερο στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα βαρύ κορμί 218 εκατοστών και μάλιστα σε ηλικία 34 ετών. Θα έλεγα ότι το ρίσκο έρχεται συνδυαστικά με το υψηλό συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό.

Αν και αυτό είναι κάτι που απασχολεί μόνο την διοίκηση και κανέναν άλλον. Όμως εάν δεν αγωνιζόταν έως «Έλληνας» στο πρωτάθλημα, εκτός του ότι το «κασέ» του θα ήταν πολύ πιο χαμηλό, ίσως να μην είχε φτάσει έως εδώ η κατάσταση. Σίγουρα θα μπορούσε. Όμως τόσο υψηλό συμβόλαιο ενδεχομένως να μην είχε προσφέρει. Λογικά θα το έβρισκε ο Γάλλος σέντερ στην Βιλερμπάν η οποία έχει ανοίξει για τα καλά την κάνουλα των ευρώ.

Όμως υπάρχει και η αγωνιστική πλευρά του πράγματος. Και έρχεται ένα... όνομα για να αντικρούσει τα πάντα. Από τη στιγμή που ήταν ο παίκτης ο οποίος ήθελε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αυτομάτως κόβεται και κάθε... συζήτηση. Τον ήθελε; Θα τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, no matter what. Ο Φαλ καλύπτει τα «θέλω» του «Ζοτς», είναι ο παίκτης ο οποίος έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ματίας Λεσόρ και θα μπορεί να «κουμπώσει» ιδανικά δίπλα του, ειδικά από τη στιγμή -ξαναλέω- ότι θα είναι ο 3ος σέντερ και ταυτόχρονα αναμένεται να αποκτηθεί και άλλος παίκτης με ακόμα πιο διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Τι μπορεί να προσφέρει ο Φαλ από τη στιγμή φυσικά που είναι 100% υγιής; Μέγεθος, δύναμη, παιχνίδι με πλάτη στο καλάθι, playmaking ρακέτας καθώς αποτελούσε βασικό παράγοντα της «δημιουργίας» του Ολυμπιακού από το post (και κάτι που στερήθηκε λόγω του τραυματισμού του) όπως επίσης άμυνα πάνω από τη στεφάνη και όχι μόνο. Στοιχεία που δεν έχει ο Λεσόρ και τα οποία μπορεί να προσθέσει ο Μουστάφα Φαλ.

Η νέα τάξη πραγμάτων με Ομπράντοβιτς

Υπάρχει και μια ειδοποιός διαφορά φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και αφορά την παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος μίλησε με τον Φαλ και το εξήγησε επ' ακριβώς τι θέλει από εκείνον. Ο Σέρβος τεχνικός, κατά την προσφιλή του συνήθεια φυσικά, δεν αφήνει τίποτε στην τύχη τους. Και θέλει ο ίδιος να έχει απευθείας συνομιλίες με τους παίκτες.

Και αυτό έκανε και με τον Γάλλο σέντερ. Και αυτό θα κάνει και με τους επόμενους μεταγραφικούς στόχους του Παναθηναϊκού. Και ως γνωστόν, όταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αυτομάτως ο παίκτης θα σκεφτεί πολύ σοβαρά τι θα κάνει μέχρι να πάρει την οριστική του απόφαση. Και είδαμε τι έγινε με τον Φαλ.

Πλέον ο Παναθηναϊκός θέλει έναν ακόμα παίκτη για να «κλείσει» τη γραμμή των σέντερ, ο οποίος θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, τόσο από τον Λεσόρ, όσο και από τον Φαλ. Το μακρινό σουτ θα αποτελέσει το «νούμερο 1» ζητούμενο ώστε να μπορεί να παίρνει ο «Ζοτς» τελείως διαφορετικά πράγματα από τους δύο Γάλλους.

Overall το πρόσημο από την απόκτηση του Μουστάφα Φαλ είναι κάτι παραπάνω από θετικό για τον Παναθηναϊκό. Και όχι. ΔΕΝ έγινε για επικοινωνιακούς λόγους επειδή έπαιζε στον Ολυμπιακό. Ο Ομπράντοβιτς ΔΕΝ τα κάνει αυτά. Ο Ομπράντοβιτς θέλει παίκτες που να ταιριάζουν στην φιλοσοφία του και σε αυτά που θέλει να βλέπει μέσα στις τέσσερις γραμμές. Γι' αυτό και αποκτήθηκε ο Μουστάφα Φαλ.