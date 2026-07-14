Δείτε το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Δένει στο T-Center ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αφού ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον παίκτη για την ανανέωση της συνεργασίας του και θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Ο Ισπανός φόργουορντ θα βρίσκεται στην ομάδα μέχρι και το 2030.

Το συμβόλαιο του έληγε το 2027, όμως με τη νέα επέκταση θα είναι παίκτης του τριφυλλιού μέχρι το 2030, με το τριφύλλι να κρατά για πολλά χρόνια ακόμα έναν πολύτιμο παίκτη στο ρόστερ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ισπανό ανέβασε story στο οποίο υπάρχει ένα μεγάλο emoji με μυαλό πάνω από τον Χουάντσο και το συνδύασε με ένα σύνθημα του Παναθηναϊκού.