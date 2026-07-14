Βλαχόπουλος στο Gazz Floor by Novibet: «O Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να παραχωρήσει τον Τολιόπουλο»
Στο Gazz Floor by Novibet της Τρίτης (14/07), ο Βασίλης Βλαχόπουλος, αποκάλυψε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον Βασίλη Τολιόπουλο.
Συγκεκριμένα ανέφερε πως: «Ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να δώσει τον Τολιόπουλο. Δεν υπάρχει θέμα Ομπράντοβιτς. Είναι καθαρά στην ευχέρεια του Παναθηναϊκού. Η πλευρά του παίκτη περιμένει το ΟΚ του Παναθηναϊκού, για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά που θα συμφωνήσει. Η καλύτερη πρόταση που έχει ο Παναθηναϊκός που δεν είναι του Άρη είναι το 1.5 εκατομμύριο ευρώ και για αυτό τον λόγο η τιμή που έχει θέσει ο Παναθηναϊκός είναι το 1.5 εκατομμύριο».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 1:27:17:
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