Βλαχόπουλος στο Gazz Floor by Novibet: «O Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να παραχωρήσει τον Τολιόπουλο»

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος αποκάλυψε στο Gazz Floor by Novibet της Τρίτης (14/07), πως ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παραχωρήσει τον Τολιόπουλο.

Στο Gazz Floor by Novibet της Τρίτης (14/07), ο Βασίλης Βλαχόπουλος, αποκάλυψε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως: «Ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να δώσει τον Τολιόπουλο. Δεν υπάρχει θέμα Ομπράντοβιτς. Είναι καθαρά στην ευχέρεια του Παναθηναϊκού. Η πλευρά του παίκτη περιμένει το ΟΚ του Παναθηναϊκού, για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την πλευρά που θα συμφωνήσει. Η καλύτερη πρόταση που έχει ο Παναθηναϊκός που δεν είναι του Άρη είναι το 1.5 εκατομμύριο ευρώ και για αυτό τον λόγο η τιμή που έχει θέσει ο Παναθηναϊκός είναι το 1.5 εκατομμύριο».