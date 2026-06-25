Παναθηναϊκός: Αυτό θα είναι το συμβόλαιο του Φαλ
Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην κίνηση-έκπληξη της offseason, καθώς έκανε δικό του για τα επόμενα 2+1 χρόνια τον Μουστάφα Φαλ από τον «αιώνιο» αντίπαλο. Αυτή ήταν και η πρώτη μεταγραφική κίνηση των «πρασίνων» στην Ομπράντοβιτς-εποχή.
Ο Γάλλος σέντερ θα βρεθεί στο πλάι του Ματίας Λεσόρ ενώ αναμένεται να αποκτηθεί και ένας ακόμα σέντερ ο οποίος θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό το καλό περιφερειακό σουτ.
Ο Μουστάφα Φαλ θα λάβει για τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου του 1,6 εκατομμύριο ευρώ ενώ για τον δεύτερο κλειστό χρόνο θα έχει λαμβάνειν άλλα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός ενεργοποιήσει την οψιόν και για την 3η σεζόν του συμβολαίου του, ο 34χρονος Γάλλος σέντερ θα ανταμειφθεί με άλλα 2 εκατομμύρια ευρω.
Ο Φαλ μετράει 181 ματς καριέρας στην Euroleague, έχοντα κατά μέσο όρο 7.3 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ, 1 τάπα και 1.2 λάθη, ενώ σουτάρει με 72,8% στα δίποντα και 53,2% στις βολές.
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