Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι μέχρι το 2030 ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα σε μια πολύ σπουδαία κίνηση.

Για πάντα στο T-Center ο Ισπανός φόργουορντ. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος θα βρίσκεται στην ομάδα μέχρι και το 2028.

Το συμβόλαιο του έληγε το 2027, όμως με τη νέα επέκταση θα είναι παίκτης του τριφυλλιού μέχρι το 2030. Έτσι οι πράσινοι κρατούν έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες στο δυναμικό τους.

«Ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού»

Στο Gazz Floor είχε αναφερθεί από τις 30 Ιούνη η πρόθεση του Παναθηναϊκού να κρατήσει τον Χουάντσο, τον οποίο στην ομάδα βλέπουν ως τον επόμενο αρχηγό.

Για την περίπτωση του, υπήρχε ενδιαφέρον από ομάδες της Euroleague όπως η Ρεάλ Μαδρίτης αλλά ήταν ξεκάθαρο από πλευράς Παναθηναϊκού ότι δε θα πήγαινε πουθενά και θα έμενε στο T-Center.

Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και σχετικές ανακοινώσεις για τον Ισπανό που δεν το... κουνάει.

Αυτή είναι η δεύτερη ανανέωση που κάνει με την ομάδα του Ομπράντοβιτς, αφού στις 3 Ιανουαρίου 2025 είχε υπογράψει την πρώτη ανανέωση έως το 2027.

Ο 31χρονος μετρά 7.7 πόντους και 5.9 ριμπάουντ στη Euroleague με τη φανέλα του τριφυλλιού. Έχει κατακτήσει με τον Παναθηναϊκό μία EuroLeague, ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.