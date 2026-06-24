Γιαννακόπουλος για Φαλ: «Μένουν τα τυπικά για την ταυτότητα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκείνος που ανακοίνωσε την απόκτηση του Μουσταφά Φαλ, ενώ στάθηκε και στη διαδικασία ελληνοποίησης του.

Παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR και επίσημα είναι ο Μουσταφά Φαλ! Ο Γάλλος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με το «τριφύλλι» και θα ενισχύσει την front-line της ομάδας στις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν εκείνος που ανακοίνωσε πρώτος τον Φαλ, ενώ στη συνέχεια ανέφερε πως ο Γάλλος έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ελληνοποίησής του εδώ και 1,5 χρόνο και μένουν τα τυπικά.

Το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη των πράσινων για τον Φαλ στα social media

«Όπως όλοι γνωρίζετε, ο Μουσταφά Φαλ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ελληνοποίησής του εδώ και 1,5 χρόνο, με το ουσιαστικό μέρος αυτού να έχει ολοκληρωθεί. Το τυπικό μένει να εκδοθεί η ταυτότητά του.



Επομένως μένοντας πάντα πιστοί στις αρχές μας, ότι δεν ελληνοποιούμε αθλητές, είμαστε στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση ότι ο Μουσταφά Φαλ για τα επόμενα 2+1 χρόνια θα είναι μέλος της Παναθηναϊκής οικογένειας.



Συνεχίζουμε να θεωρούμε λάθος τις εύκολες ελληνοποιήσεις και δη τις τιμητικές πολιτογραφήσεις διότι δεν είναι προς όφελος του ελληνικού μπάσκετ και της Εθνικής Ελλάδας, που είναι πάνω απ' όλα η επίσημη αγαπημένη μας. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας», ήταν τα λόγια του.