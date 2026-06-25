Τον δρόμο για την Κωνσταντινούπολη και τη Φενέρμπαχτσε φέρεται να έχει πάρει ο Σέιβον Σιλντς ύστερα από έξι χρόνια στο Μιλάνο.

Ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ είναι έτοιμος να αλλάξει παραστάσεις στην καριέρα του και να αφήσει την Αρμάνι Μιλάνο στην οποία αγωνιζόταν από το 2020! Κάτι που εμμέσως πλην σαφώς είχε προαναγγείλει μετά τη λήξη του πρωταθλήματος Ιταλίας.

Όπως αναφέρουν στην Τουρκία, ο Σέιβον Σιλντς βρίσκεται πολύ κοντά στην Φενέρμπαχτσε, με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να συνεχίζει τις σημαντικές κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν μετά τις φερόμενες συμφωνίες με τους Σέιν Λάρκιν και Μπράξτον Κι.

Μάλιστα θα κάνει το... αντίθετο δρομολόγιο με τον Ντέβον Χολ, ο οποίος με τη σειρά του θα επιστρέψει στην Αρμάνι Μιλάνο, ενώ παρελθόν από τη Φενέρ αποτέλεσε ο Κεμ Μπιρτς προκειμένου να αγωνιστεί στον Άρη υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Σέιβον Σιλντς αγωνίστηκε φέτος σε 35 ματς της Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 26:53 λεπτά συμμετοχής με 12.7 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ, ενώ σούταρε με 51,9% στα δίποντα, 37,4% στα τρίποντα και 87,6% στις βολές.