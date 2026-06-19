Ο Σέιβον Σιλντς τοποθετήθηκε σχετικά με το μέλλον του την επόμενη σεζόν μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Σέιβον Σιλντς αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια στα σενάρια που αφορούν το μέλλον του, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά μετά την ολοκλήρωση της σεζόν.