Σιλντς για το μέλλον του στην Αρμάνι: «Δεν είμαι σίγουρος... »
Ο Σέιβον Σιλντς αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια στα σενάρια που αφορούν το μέλλον του, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά μετά την ολοκλήρωση της σεζόν.
Στο περιθώριο της media day της Αρμάνι Μιλάνο, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιταλίας, ο έμπειρος φόργουορντ μίλησε για την επόμενη ημέρα της καριέρας του, τονίζοντας πως δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση.
«Δεν είμαι σίγουρος για το μέλλον μου. Λατρεύω να βρίσκομαι στο Μιλάνο και είμαι εδώ εδώ και πολλά χρόνια. Η οικογένειά μου αγαπά επίσης τη ζωή στο Μιλάνο. Ο χρόνος θα δείξει αν θα παραμείνω, θα δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο διεθνής με τη Δανία μένει ελεύθερος το προσεχές διάστημα, γεγονός που τον καθιστά μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της αγοράς. Ο Σιλντς αγωνίζεται στους πρωταθλητές Ιταλίας από το 2020 και την περασμένη αγωνιστική περίοδο αποτέλεσε έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες της ομάδας. Στην EuroLeague κατέγραψε 12,7 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ στα playoffs του ιταλικού πρωταθλήματος ανέβασε την απόδοσή του, προσφέροντας 13,9 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ ανά αγώνα.
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