Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Έτορε Μεσίνα, βάζοντας τέλος σε μια επταετή κοινή πορεία.

Η εποχή του Έτορε Μεσίνα στην Αρμάνι Μιλάνο ολοκληρώθηκε και επίσημα, καθώς ο ιταλικός σύλλογος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον πολύπειρο τεχνικό. Ο Μεσίνα είχε ήδη αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, παραμένοντας μόνο στον ρόλο του προέδρου των Basketball Operations. Με τη σημερινή ανακοίνωση, έπεσαν οριστικά οι τίτλοι τέλους στη σχέση των δύο πλευρών. Στα επτά χρόνια παρουσίας του στην Αρμάνι, ο 65χρονος προπονητής συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Υπό την καθοδήγησή του, οι Μιλανέζοι κατέκτησαν τρία πρωταθλήματα Ιταλίας, δύο Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ, ενώ επανέφεραν την ομάδα στην ελίτ της EuroLeague.

Η ανακοίνωση

«Θα κατέχει για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου: η Ολίμπια ευχαριστεί τον Έτορε Μεσίνα.

Με την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης συνεργασίας επτά σεζόν, η Ολίμπια Μιλάνο επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Έτορε Μεσίνα για το έργο που προσέφερε τόσο ως προπονητής όσο και ως Πρόεδρος των Basketball Operations, καθώς και για τη συμβολή του στην ανάπτυξη του συλλόγου, εντός και εκτός παρκέ, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.

Υπό την καθοδήγηση του κόουτς Μεσίνα, η Ολίμπια κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Ιταλίας, δύο Κύπελλα Ιταλίας και τρία Σούπερ Καπ, ενώ επέστρεψε στο Final Four της EuroLeague το 2021, έπειτα από απουσία 29 ετών.

Για όλα αυτά, ο Έτορε Μεσίνα θα κατέχει πάντα μια εξέχουσα θέση στην ιστορία του συλλόγου.

Η Ολίμπια Μιλάνο και οι ιδιοκτήτες της εύχονται στον Έτορε Μεσίνα ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της πορείας του».