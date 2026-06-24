Ο Σέιν Λάρκιν θέλει να «μετακομίσει» τη Φενέρμπαχτσε και είναι έτοιμος να παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που εκκρεμούν με την Αναντολού Εφές, σύμφωνα με τουρκικά μέσα.

Σαν... βόμβα έπεσε η είδηση από τον έγκριτο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, πως ο Σέιν Λάρκιν θέλει να «μετακομίσει» στη Φενέρμπαχτσε.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος ρεπόρτερ αναφέρει πως ο Αμερικανός «σταρ» της Εφές, είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που εκκρεμούν από την Αναντολού και να ενταχθεί στον «αιώνιο» αντίπαλό της, τη Φενέρ.

Μάλιστα η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, εξετάζει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τα τούρκικα δικαιώματα του Γιούρτσεβεν στο αντίπαλο «στρατόπεδο». Από την πλευρά της η Εφές, δεν θα επιστρέψει εύκολα να γίνει αυτή η μεταγραφή, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.

Θυμίζουμε ο Σέιν Λάρκιν δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αναντολού Εφές, μέχρι το 2028.