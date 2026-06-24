Φενέρμπαχτσε: Πάει για τη μεγάλη «κλοπή», ο Λάρκιν έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της
Σαν... βόμβα έπεσε η είδηση από τον έγκριτο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, πως ο Σέιν Λάρκιν θέλει να «μετακομίσει» στη Φενέρμπαχτσε.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος ρεπόρτερ αναφέρει πως ο Αμερικανός «σταρ» της Εφές, είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί από τις οικονομικές απαιτήσεις που εκκρεμούν από την Αναντολού και να ενταχθεί στον «αιώνιο» αντίπαλό της, τη Φενέρ.
Μάλιστα η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, εξετάζει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει τα τούρκικα δικαιώματα του Γιούρτσεβεν στο αντίπαλο «στρατόπεδο». Από την πλευρά της η Εφές, δεν θα επιστρέψει εύκολα να γίνει αυτή η μεταγραφή, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.
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Θυμίζουμε ο Σέιν Λάρκιν δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αναντολού Εφές, μέχρι το 2028.
🚨 Shane Larkin, Fenerbahçe’ye gelmek istiyor ve Anadolu Efes’teki alacaklarından vazgeçmeye hazır. Fenerbahçe ise Ömer Faruk Yurtseven’in Türkiye haklarını Efes’e devretmeyi değerlendiriyor. Ancak Efes yönetimi, şu an için Larkin’in Fenerbahçe’ye transferine izin vermiyor.…— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 23, 2026
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