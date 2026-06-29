Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέισον Μπερνέλ, ο οποίος θα βοηθήσει την ομάδα της Ιταλίας στις θέσεις των φόργουορντ.

Σημαντική ενίσχυση στα φόργουορντ θα έχει η Αρμάνι Μιλάνο από τη νέα χρονιά, καθώς μετά τον Άλεκ Πίτερς, έκανε δικό της τον Τζέισον Μπερνέλ.

Η ιταλική ομάδα, μέσω ανακοίνωσης, επισημοποίησε το deal μεταξύ των δύο πλευρών, αναφέροντας πως κατέληξαν σε πολυετή συμφωνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρμάνι Μιλάνο:

«Η Ολίμπια Μιλάνο κατέληξε σε πολυετή συμφωνία με τον Τζέισον Μπερνέλ, φόργουορντ ύψους 2,01 μέτρων, γεννημένος στις 15 Αυγούστου 1997, στο ΝτεΛαντ της Φλόριντα, και προερχόμενος από την Τζέρμανι Μπρέσια.

ΤΖΕΙΣΟΝ ΜΠΕΡΝΕΛ – «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για εμένα και την οικογένειά μου για το τι σημαίνει αυτό το νέο κεφάλαιο στο Μιλάνο για όλους μας. Ανυπομονώ ήδη να ξεκινήσει η νέα σεζόν για να δώσω στους συμπαίκτες μου, τους προπονητές και τους οπαδούς ό,τι μπορώ να έχω»

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ – Ο Jason Burnell ξεκίνησε την καριέρα του στο Λύκειο DeLand και στη συνέχεια μεταγράφηκε στο Providence School στο Τζάκσονβιλ για την τελευταία του χρονιά στο Λύκειο. Το 2015-16, έπαιξε στο Georgia Southern, αλλά μετά από μία σεζόν, μεταγράφηκε στο St. Petersburg College, όπου είχε μέσο όρο 20,1 πόντους και 10,9 ριμπάουντ ανά αγώνα, κερδίζοντας το βραβείο Παίκτης της Χρονιάς του Sun Coast Conference. Το 2017, μεταγράφηκε στο Jacksonville State, όπου είχε μέσο όρο 11,2 πόντους ανά αγώνα στην πρώτη του σεζόν, 17,2 πόντους, 9,6 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ ανά αγώνα στη δεύτερη χρονιά του, όταν και μπήκε στην πρώτη ομάδα του Ohio Valley Conference. Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε στην Ιταλία, στην Καντού, όπου είχε μέσο όρο 11,7 πόντους και 5,2 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Το 2020, μεταγράφηκε στη Σάσαρι και είχε μέσο όρο 12,8 πόντους και 6,7 ριμπάουντ ανά αγώνα (60,3% στα δίποντα). Διατηρήθηκε, και την επόμενη χρονιά είχε μέσο όρο 8,4 πόντους και 5,7 ανά αγώνα. Την περίοδο 2022-23, έπαιξε για την Μπρίντιζι, με μέσο όρο 10,0 πόντους και 5,7 ριμπάουντ ανά αγώνα. Τις τελευταίες τρεις σεζόν, βρίσκεται στην Μπρέσια: είχε μέσο όρο 8,5 πόντους και 4,3 ριμπάουντ την πρώτη του χρονιά, 12,0 πόντους και 4,8 ριμπάουντ τη δεύτερη σεζόν του εκεί και 14,1 πόντους και 7,1 ριμπάουντ ανά αγώνα κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025-26, όταν και ανακηρύχθηκε Έκτος Παίκτης της Χρονιάς στο ιταλικό πρωτάθλημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – Σε επτά χρόνια στην Ιταλία, έπαιξε 40 παιχνίδια πλέι οφ, φτάνοντας σε αυτά σε κάθε σεζόν εκτός από την πρώτη στην οποία δεν παίχτηκαν.