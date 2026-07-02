Ο Ντέβον Χολ επιστρέφει στην Αρμάνι Μιλάνο, καθώς έδωσε τα «χέρια» με τον ιταλικό σύλλογο για πολυετή συμφωνία.

Την επιστροφή του Ντέβον Χολ ανακοίνωσε η Αρμάνι Μιλάνο. Ο ιταλικός σύλλογος έκανε γνωστή την πολυετή συμφωνία με τον Αμερικανό γκαρντ, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα, προς την υλοποίηση των στόχων της.

Ο Ντέβον Χολ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε μ.ο 8.3 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρμάνι Μιλάνο:

«Η Ολίμπια Μιλάνο κατέληξε σε πολυετή συμφωνία με τον Ντέβον Χολ, έναν γκαρντ ύψους 1.96, που γεννήθηκε στη Βιρτζίνια Μπιτς της Βιρτζίνια στις 7 Ιουλίου 1995 και προήλθε από τη Φενερμπαχτσέ Κωνσταντινούπολης».

ΝΤΕΒΟΝ ΧΟΛ – «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω σε ένα μέρος που αποκαλώ σπίτι μου, στο Μιλάνο. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν μπροστά στους οπαδούς της Ολίμπια και να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες. Είμαι ευγνώμων για άλλη μια ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ και ελπίζω πραγματικά να μπορέσουμε να κάνουμε ξεχωριστά πράγματα στο Μιλάνο».

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ – Ο Ντέβον Χολ μεγάλωσε στη Βιρτζίνια Μπιτς της Βιρτζίνια, όπου φοίτησε στο Cape Henry Collegiate High School και τελικά πέρασε τέσσερις σεζόν στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, όπου ξεχώρισε στην τελευταία του χρονιά, όταν είχε μέσο όρο 11,9 πόντους και 4,3 ριμπάουντ ανά αγώνα, με ποσοστό σουτ 44,3% στα τρία σουτ για μια ομάδα που κατατάσσεται στην 1η θέση σε εθνικό επίπεδο. Στις 14 Ιανουαρίου 2018, σημείωσε 25 πόντους, τον υψηλότερο αριθμό καριέρας του, εναντίον του North Carolina State. Το 2018, ονομάστηκε στη Δεύτερη Ομάδα All-ACC. Αφού είχε μέσο όρο 17,3 πόντους στο Portsmouth Invitational, επιλέχθηκε στο Νο. 53 συνολικά στο ντραφτ του NBA του 2018 από τους Oklahoma City Thunder. Πέρασε την πρώτη του επαγγελματική σεζόν στην Αυστραλία με τους Cairns Taipans. Τη σεζόν 2019-20, έπαιξε για την Οκλαχόμα Σίτι με συμβόλαιο two-way που περιελάμβανε δύο θητείες με τους Oklahoma City Blues, στην G-League. Το 2020-21, αγωνίστηκε στην Μπάμπεργκ της Γερμανίας. Στο BCL, είχε μέσο όρο 12,4 πόντους ανά αγώνα. Στη Γερμανία, είχε μέσο όρο 14,1 πόντους ανά αγώνα με ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα 39,9%, ενώ είχε επίσης μέσο όρο 3,9 ασίστ και 3,8 ριμπάουντ ανά αγώνα. Το 2021, έφτασε στο Μιλάνο, όπου παρέμεινε για τρία χρόνια, κερδίζοντας τον τίτλο Ιταλίας και στις τρεις σεζόν, καθώς και το Κύπελλο Ιταλίας του 2022. Συνολικά, έπαιξε 111 αγώνες ιταλικού πρωταθλήματος, σκοράροντας 910 πόντους, εκ των οποίων οι 278 σημειώθηκαν στα πλέι οφ. Στην EuroLeague, έπαιξε 93 αγώνες, σκοράροντας 816 πόντους. Το 2024, μεταγράφηκε στην Φενερμπαχτσέ Κωνσταντινούπολης, όπου κέρδισε το πρωτάθλημα της EuroLeague το 2025 και έπαιξε στο Final Four του 2026. Στο Final Four του 2025, σημείωσε 31 πόντους σε δύο αγώνες συνολικά. Βοήθησε επίσης την ομάδα να κερδίσει ένα Σούπερ Καπ Τουρκίας, δύο Κύπελλα Τουρκίας και τα πρωταθλήματα Τουρκίας το 2025 και το 2026.