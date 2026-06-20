Η σέρβικη «Mozzartsport» αναφέρει πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό τον Τρέι Λάιλς.

Ο Ζέλικο Ομπάντοβιτς σύμφωνα με τους Σέρβους θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν. Ένα καινούργιο δημοσίευμα της «Mozzartsport» αναφέρει πως ο πολύπειρος τεχνικός κοιτάζει την περίπτωση του Τρέι Λάιλς για τους «πράσινους».

Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που ξένο μέσο αναφέρεται στο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Λάιλς, καθώς πριν λίγες εβδομάδες η ισπανική «Marca» είχε γράψει πως το «τριφύλλι» κοιτάζει τον παίκτη της Ρεάλ.

Ο Τρέι Λάιλς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με τους Ισπανούς στη EuroLeague είχε μ.ο 13.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ, ενώ ήταν από τους πιο καθοριστικούς πάικτες της «βασίλισσας» στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, σκοράροντας 24 πόντους.