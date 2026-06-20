Ομπράντοβιτς: Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με τους Σέρβους
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι το όνομα των ημερών στην ευρωπαϊκή σκηνή με τον Παναθηναϊκό να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να αποσπάσει την υπογραφή του κορυφαίου προπονητή που θα σημαίνει την επιστροφή του στην ομάδα με την οποία έγραψε ιστορία.
Δημοσίευμα της σέρβικης ιστοσελίδας «TeleSport» κάνει λόγο για ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Σέρβο τεχνικό να επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, το συμβόλαιό του είναι τριετές ύψους 10.5 εκατομμυρίων ευρώ λαμβάνοντας παράλληλα εγγυήσεις για απόλυτο έλεγχο στο αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας, χωρίς παρεμβάσεις.
Όπως προκύπτει βέβαια από το ρεπορτάζ κάτι τέτοιο δεν έχει πάρει ακόμα... σάρκα και οστά.
🚨 BREAKING: IT’S DONE, ZELJKO OBRADOVIC IS RETURNING TO PANATHINAIKOS! 🔥— TeleSport.rs (@TelesportRS) June 20, 2026
According to our exclusive sources, the legendary head coach HAS SIGNED a THREE-YEAR deal worth €10.5 million with the club where he previously achieved tremendous success! 🍀
More details soon 👀🔜 pic.twitter.com/VUp5G3XmWb
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