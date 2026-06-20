Ομπράντοβιτς: «Ο Γιαννακόπουλος βιάζεται να ολοκληρώσει τη συμφωνία, μέχρι τα γενέθλιά του» σύμφωνα με τους Σέρβους
Νέο σέρβικο δημοσίευμα αναφέρει πως οι διαπραγματεύσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να ολοκληρωθούν αυτό το Σαββατοκύριακο.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «sportklub», οι «πράσινοι» εκτός από το συμβόλαιο των τεσσάρων εκατομμυρίων το χρόνο θα προσφέρουν στον Ομπράντοβιτς, πλήρη αυτονομία, σχετικά με την επιλογή των συνεργατών του.
Επίσης, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, ο «Ζοτς» εκτός από καθημερινή καθοδήγηση της ομάδα θα έχει και τον τελευταίο λόγο, αναφορικά με τη διαμόρφωση του ρόστερ.
Όσον αφορά το συμβόλαιό του, γράφουν, πως το μοναδικό ερώτημα που προκύπτει είναι αν θα υπογραφτεί διετές συμβόλαιο, ή θα προστεθεί και δυνατότητα τρίτου έτους στη συνεργασία των δύο πλευρών. Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βιάζεται να ολοκληρώσει τη συμφωνία, μέχρι τα γενέθλιά του τα οποία είναι τη Δευτέρα.
Pitanje je trenutka...— Sport Klub (@sportklub) June 20, 2026
"Verujem da će pregovori sa Željkom biti završeni ovog vikenda", kaže izvor Sport kluba iz Atine, blizak Panatinaikosu: https://t.co/4svVXSnUsO
Poznata je i plata legendarnog trenera, ali i naznačajniji uslov koji je na kraju ispunjen - nešto drugačija… pic.twitter.com/mjAUZapXo1
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