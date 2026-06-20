Τα δημοσιεύματα στη Σερβία δεν έχουν τελειωμό για τη συνεργασία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό, με το «Sportklub» να αναφέρει τι ισχύει με το συμβόλαιό του.

Νέο σέρβικο δημοσίευμα αναφέρει πως οι διαπραγματεύσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να ολοκληρωθούν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «sportklub», οι «πράσινοι» εκτός από το συμβόλαιο των τεσσάρων εκατομμυρίων το χρόνο θα προσφέρουν στον Ομπράντοβιτς, πλήρη αυτονομία, σχετικά με την επιλογή των συνεργατών του.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, ο «Ζοτς» εκτός από καθημερινή καθοδήγηση της ομάδα θα έχει και τον τελευταίο λόγο, αναφορικά με τη διαμόρφωση του ρόστερ.

Όσον αφορά το συμβόλαιό του, γράφουν, πως το μοναδικό ερώτημα που προκύπτει είναι αν θα υπογραφτεί διετές συμβόλαιο, ή θα προστεθεί και δυνατότητα τρίτου έτους στη συνεργασία των δύο πλευρών. Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βιάζεται να ολοκληρώσει τη συμφωνία, μέχρι τα γενέθλιά του τα οποία είναι τη Δευτέρα.