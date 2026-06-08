Ο Τρέι Λάιλς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Marca», την ώρα που ομάδες της EuroLeague παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four κόντρα στον Ολυμπιακό ήταν ο Τρέιλ Λάιλς, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη «βασίλισσα».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Marca», στον ισπανικό σύλλογο θεωρούν απίθανη την παραμονή του παίκτη, ο οποίος είχε υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Μάλιστα κύρια προτεραιότητά του είναι η επιστροφή του στο NBA, που μετράει ήδη 650 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Εκτός όμως από το NBA, αρκετές ομάδες από τη EuroLeague παρακολουθούν στενά την περίπτωση του παίκτη, που εντυπωσίασε τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Μερικές από αυτές είναι η Φενέμπαχτσε, η Ντουμπάι BC, η Χάποελ Τελ Αβίβ καθώς και ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με όσα γράφει το συγκεκριμένο δημοσίευμα.

Αδιαμφισβήτητα όπου και να καταλήξει ο Λάιλς, θα αποτελέσει πολύ σημαντική προσθήκη σε όποιον σύλλογο και αν υπογράψει. Στη EuroLeague μ.ο είχε 13.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα.