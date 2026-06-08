Λάιλς: Τελειώνει από τη Ρεάλ, πού θέλει να παίξει, ποιες ομάδες τον παρακολουθούν
Ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four κόντρα στον Ολυμπιακό ήταν ο Τρέιλ Λάιλς, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη «βασίλισσα».
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Marca», στον ισπανικό σύλλογο θεωρούν απίθανη την παραμονή του παίκτη, ο οποίος είχε υπογράψει μονοετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Μάλιστα κύρια προτεραιότητά του είναι η επιστροφή του στο NBA, που μετράει ήδη 650 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.
Εκτός όμως από το NBA, αρκετές ομάδες από τη EuroLeague παρακολουθούν στενά την περίπτωση του παίκτη, που εντυπωσίασε τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Μερικές από αυτές είναι η Φενέμπαχτσε, η Ντουμπάι BC, η Χάποελ Τελ Αβίβ καθώς και ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με όσα γράφει το συγκεκριμένο δημοσίευμα.
Αδιαμφισβήτητα όπου και να καταλήξει ο Λάιλς, θα αποτελέσει πολύ σημαντική προσθήκη σε όποιον σύλλογο και αν υπογράψει. Στη EuroLeague μ.ο είχε 13.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα.
El @RMBaloncesto ya da por perdido a @TreyLyles. https://t.co/ZgC3JZbCs6— MARCA Baloncesto (@MarcaBasket) June 8, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.