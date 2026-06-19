Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται από την Παρασκευή (19/6) στην Αθήνα και πλέον όλα μπήκαν στην τελική ευθεία αναφορικά με την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό.

Η έλευση του Σέρβου προπονητή στην Αθήνα για την οποία σας είχε προϊδεάσει σχετικά το Gazzetta... γύρισε ανάποδα την κλεψύδρα αναφορικά με την τελική έκβαση των συζητήσεων με τον Παναθηναϊκό.

Όπως είχε αναφερθεί και στο «Gazz Floor by Novibet» την περασμένη Πέμπτη (18/6) μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο έως τη Δευτέρα (22/6), εκτός απρόοπτου αναμένεται να βγει και ο «λευκός καπνός» για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Είναι δεδομένο ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από θετικό κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών και όπως όλα δείχνουν έχει μπει για τα καλά το νερό στο αυλάκι για την μεγάλη επιστροφή του «Ζοτς» στον Παναθηναϊκό ύστερα από 14 χρόνια.

Προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική συμφωνία αλλά μετά το ραντεβού που αναμένεται τις επόμενες ώρες μεταξύ του Σέρβου τεχνικού και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου θα οριστικοποιηθούν και οι εξελίξεις. Κανείς ωστόσο δεν μπορεί να πει ότι δεν βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο η υπόθεση η οποία θα σημάνει και την έναρξη της «νέας εποχής» στον Παναθηναϊκό υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Άλλωστε δεν πρέπει να θεωρείται καθόλου τυχαία η άφιξη του «Ζοτς» στη Αθήνα, παρά το γεγονός ότι ο Σέρβος προπονητής έχει -έτσι και αλλιώς- σπίτι στην ελληνική πρωτεύουσα.