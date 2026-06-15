Ανεβαίνει η θερμοκρασία στις τάξεις του Παναθηναϊκού μετά το «διαζύγιο» με τον Εργκίν Άταμαν, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σερβία, ο πιο πετυχημένος προπονητής του ευρωπαϊκού μπάσκετ αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα τα επόμενα 24ωρα και εκτός απροόπτου θα υπάρξει και συνάντηση με την πλευρά του Παναθηναϊκού AKTOR.

Μετά το οριστικό «τέλος» με τον Εργκίν Άταμαν, οι «πράσινοι» έχουν στρέψει όλο το ενδιαφέρον τους στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος και αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Παναθηναϊκού για την «επόμενη ημέρα» του συλλόγου.

Το «τριφύλλι» θα τα παίξει «όλα για όλα» για το «ναι» του «Ζοτς» ο οποίος είχε οδηγήσει την ομάδα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της από το 1999, όταν και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας, έως και το καλοκαίρι του 2012 που αποχώρησε.

Μέσα στις επόμενες ώρες θα «τρέξουν» οι εξελίξεις στο θέμα της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος -μάλιστα- αναμένεται αν βρεθεί τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα και δη έως και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Άλλωστε η Αθήνα είναι το... δεύτερο σπίτι του και -έτσι και αλλιώς- έρχεται αρκετά συχνά. Μόνο που τώρα ίσως και να έχει έναν λόγο παραπάνω για να το κάνει.

Το σίγουρο είναι ότι κάθε ώρα που περνάει από εδώ και στο εξής θα είναι κρίσιμη για τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού, με τον Σέρβο τεχνικό να αποτελεί φυσικά τον διακαή πόθο του συλλόγου.