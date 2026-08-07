Γιαννακόπουλος: «Όταν σου πετάνε μία μικρή πέτρα τους... καταστρέφεις»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη η οποία θα βγει στον «αέρα» την Κυριακή (09/08).

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για μία νέα σεζόν, στην οποία θέλει να επιστρέψει στις μεγάλες επιτυχίες. Πλέον έχει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του, ενώ έχει ενισχυθεί πάρα πολύ, με νέες ποιοτικές μεταγραφές.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη στο «EuroInsiders», η οποία θα βγει στον αέρα την Κυριακή (09/08) στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Στο trailer της συνέντευξης, υπάρχει μόνο μία ατάκα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος λέει: «Όταν σου πετάνε μια μικρή πέτρα, παίρνεις μια μεγάλη και τους καταστρέφεις».