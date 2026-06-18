Κούβαρης στο Gazz Floor: «Μέχρι το Σαββατοκύριακο "λευκός καπνός" για Ομπράντοβιτς»

Ο Γιώργος Κούβαρης μιλώντας στο «Gazz Floor» εξήγησε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να βγει ο πολυαναμενόμενος «λευκός καπνός» αναφορικά με το θέμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το θέμα της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τους «πράσινους», με τον Σέρβο προπονητή ολοένα και να πλησιάζει στον «πράσινο» πάγκο ύστερα από 14 χρόνια.

Στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» ο ρεπόρτερ του Gazzetta στα θέματα του Παναθηναϊκού, Γιώργος Κούβαρης, αναφέρθηκε εκτενώς στην πιθανολογούμενη επιστροφή του «Ζοτς» στο «τριφύλλι» αναλύοντας την κατάσταση έως και αυτήν την ώρα.

Συγκεκριμένα είπε ότι «το θέμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει μπει στην τελική του ευθεία. Θα μου κάνει προσωπικά πολύ μεγάλη εντύπωση εάν και εφόσον δεν κλείσει και δεν ολοκληρωθεί το deal για την μεγάλη του επιστροφή στον Παναθηναϊκό. Το γεγονός ότι εδώ και δύο μέρες περίπου δεν υπάρχει η ίδια εισροή πληροφοριών όπως υπήρχε προηγουμένως. Δηλαδή με το 'all in' που έκανε ο Παναθηναϊκός και το στενό πρέσινγκ που έκανε στον Ζέλικο».

Και συνέχισε: «Είναι καλό σημάδι και όλα δείχνουν ότι έχουν μπει στην τελική τους ευθεία. Και εκτός απροόπτου, πιστεύω, ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, θα οριοθετήσω μέσα στο Σαββατοκύριακο, μπορεί να λέω κα πάρα πολύ να έχουμε τον ΄λευκό καπνό και να υπάρξει η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Βέβαια πάντα αφήνουμε και ένα ποσοστό γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, εάν δεν δούμε υπογραφή, εάν δεν δούμε ανακοίνωση, δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά. Όμως είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.»

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