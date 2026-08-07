Ο Σιλβέν Φρανσίσκο δεν έχασε την ευκαιρία να επαινέσει την Ζάλγκιρις για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την υπόθεση του Κίναν Έβανς.

Ο Κίναν Έβανς θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του φορώντας ξανά τη φανέλα της Ζάλγκιρις, με τον λιθουανικό σύλλογο να επενδύει στον Αμερικανό γκαρντ παρά τις σοβαρές περιπέτειες που αντιμετώπισε με τους τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια.

Το σχέδιο προβλέπει ο Έβανς να αγωνιστεί αρχικά ως δανεικός στους Λόντον Λάιονς, προκειμένου να βρει ξανά αγωνιστικό ρυθμό και να επιστρέψει σταδιακά στο κορυφαίο επίπεδο, με τη Ζάλγκιρις να διατηρεί το δικαίωμα να τον επαναφέρει στο ρόστερ της μέσα στη διάρκεια της σεζόν.

Η συγκεκριμένη κίνηση συγκέντρωσε θετικά σχόλια από ανθρώπους του ευρωπαϊκού μπάσκετ, οι οποίοι στάθηκαν στην εμπιστοσύνη που δείχνει η λιθουανική ομάδα προς τον 29χρονο γκαρντ και μετά την τοποθέτηση του Γουέιντ Μπόλντγουϊν ακολούθησε η ανάρτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού που πρωταγωνίστησε με τους Λιθουανούς, θαύμασε την αντιμετώπιση της πρώην ομάδας του στον Κίναν Έβανς γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Σε έναν κόσμο όπου συχνά το επιχειρηματικό συμφέρον μπαίνει πάνω απ’ όλα, η σημερινή ημέρα απέδειξε ότι η ανθρωπιά εξακολουθεί να υπάρχει».