Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς!

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς!

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς!
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβοτς έφτασε στην Αθήνα όπως αναμενόταν, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (19/06) ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέρβος πολύπειρος τεχνικός κατέφτασε στη χώρα μας, προκειμένου να συζητήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού τις τελικές λεπτομέρειες και να αποφασιστεί αν θα γίνει ο νέος προπονητής των «πρασίνων».

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν και να συζητήσουν, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, έπειτα από 14 χρόνια.

@Photo credits: eurokinissi
     

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