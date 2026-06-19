Ο Ζέλικο Ομπράντοβοτς έφτασε στην Αθήνα όπως αναμενόταν, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (19/06) ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέρβος πολύπειρος τεχνικός κατέφτασε στη χώρα μας, προκειμένου να συζητήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού τις τελικές λεπτομέρειες και να αποφασιστεί αν θα γίνει ο νέος προπονητής των «πρασίνων».

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν και να συζητήσουν, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, έπειτα από 14 χρόνια.